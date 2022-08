Monday, 8 August 2022, 17:30 HKT/SGT Share: 桐城国轩年产40GWh项目 一期10GWh正式投产

香港, 2022年8月8日 - (亚太商讯) - 8月8日上午,随着安庆市委书记张祥安的一声宣布,桐城国轩新能源有限公司(简称“桐城国轩”)年产40GWh项目一期正式投产,该项目二期同步开工。安庆市委副书记、市长张君毅,桐城市委书记章周中,国轩高科董事长李缜出席活动并分别致辞。



桐城国轩是国轩高科投资的全资子公司,成立于2021年10月,坐落于桐城市经济开发区龙池路1号。公司目前报建的年产40GWh动力电池项目,占地1800亩,是国轩高科第十大电池生产基地。项目分三期建设,一期年产10GWh,二期规划产能20GWh,三期规划10GWh。项目全部建成达产后,预计年销售收入不低于400亿元,将定向出口至美国、印度等国家。



据了解,该项目去年12月份开工,从开工到首条生产线投产仅用不到8个月时间,延续了国轩速度,也开创了桐城重大项目建设新速度。



安庆市委副书记、市长张君毅在致辞中表示,李缜董事长是从安庆走出去的商界翘楚,是安庆人民心中的骄傲。国轩动力电池项目,是安庆市“内搭平台、外联老乡”的示范性项目,也是李缜董事长情系家乡、报效桑梓的生动体现。一期项目从签约、开工,到今天正式投产,仅用了大半年时间,创造了项目投资、工程建设的“桐城速度”。下一步希望桐城市委、市政府把国轩动力电池项目作为优化产业结构、壮大产业实力、加快高质量发展的重要机遇,为项目顺利建设、投产运营、全面达效提供强有力的支持和服务。



桐城市委书记章周中表示,桐城国轩项目的顺利推进,必将为桐城市经济蓄势赋能提供强大支撑,必将为桐城高质量发展注入强劲动力。我们将以此为新的起点,勠力同心、真抓实干、再接再厉,切实做到全身心投入,全天候服务,全方位保障,以“三全”为桐城国轩发展保驾护航。



国轩高科董事长李缜表示,桐城国轩项目,在这么短的时间内完成了从开工到投产,印证了家乡领导的决心和家乡亲情的信任。今天的投产仪式,标志着桐城制造的国轩电池,出口欧美,进军南亚,走向国际化,我们将一如既往,珍惜资源,珍惜时间,珍惜创新,与家乡人民一道,为打造新能源产业发展的标杆,为“十四五”桐城高质量发展和安庆崛起贡献国轩力量,也为中华民族的伟大复兴贡献国轩力量。



今年以来,公司多个项目相继投产,产能释放跑出了加速度。5月28日,位于南京市六合区的国轩新能源智能制造20GWh项目正式投产;5月30日,宜春国轩电池10GWh项目竣工投产;6月8日,国轩科宏年产20万吨高端正极材料项目投产。桐城国轩新能源项目的顺利投产,进一步提升公司产业化水平,有力支撑年底实现100GWh的产能目标。





