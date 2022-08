Friday, 5 August 2022, 13:36 HKT/SGT Share: 雅万高铁高速动车组和综合检测列车在中国中车青岛基地下线

香港, 2022年8月5日 - (亚太商讯) - 8月5日,采用中国标准,为雅万高铁量身定制的高速动车组和综合检测列车在中国中车(1766.HK)青岛基地成功下线,11组高速动车组和1组综合检测列车即将运往印度尼西亚,这标志着「一带一路」标志性项目雅万高铁建设取得重要进展。



此次下线的雅万高速动车组,由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头,中国中车所属中车四方股份公司研制,列车最高运行时速350公里,依托世界商业运营速度最高的中国「复兴号」动车组技术平台,融合印度尼西亚本土文化,适应印度尼西亚当地运用环境,为雅万高铁量身定制。采用4动4拖8辆编组,总定员601人,具有技术先进、安全智慧、环境适应力强、舒适环保、本土特色鲜明等特点。



适应雅万高铁沿线运行环境,采用智能感知技术,配置地震监测预警系统,通过全车设置的2500多个检测点,可对所有关键系统进行适时检测、预警和诊断;采用高标准的耐腐蚀设计和先进防护技术,更具耐盐雾、耐紫外线老化能力;设置「高加速模式」,爬坡性能更优,可在30‰的大坡道上实现安全起动。



绿色环保:低碳科技节能降耗



动车组采用低阻力流线头型和车体平顺化设计,降低运行能耗。同时,列车牵引系统采用再生制动能量回收技术,可回收85%以上的制动能量,更加低碳节能。



内装方面,使用复合金属板材、水性油漆、新型地板布等环保材料,应用绿色工艺,为旅客打造绿色环保的客室空间环境。



雅万高铁为印度尼西亚「提速」



雅万高铁连接印度尼西亚首都雅加达和旅游名城万隆,全长142公里,最高设计时速350公里,是「一带一路」建设和中印度尼西亚两国务实合作的标志性项目。建成后,雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。目前,雅万高铁隧道全部贯通,路基、桥梁、车站土建工程完成量均在90%以上,正线已经开始铺轨,工程建设由线下施工全面转入在线施工阶段。雅万高铁建成通车有助于推动两国高质量共建「一带一路」合作不断走向深入,也将为推动构建中印度尼西亚命运共同体发挥积极作用。





