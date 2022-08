Tuesday, 2 August 2022, 21:27 HKT/SGT Share: 舜宇光学科技荣膺「华富卓越投资者关系大奖2021」 杰出投资者关系工作 为股东创造更多价值

香港, 2022年8月2日 - (亚太商讯) - 全球领先的综合光学零件及产品生产商 — 舜宇光学科技(集团)有限公司 (「舜宇光学科技」或「公司」,连同其附属公司「集团」,股份代号:2382.HK) 欣然宣布,公司凭借杰出投资者关系工作、优秀企业管治及在港股市场卓越的表现,日前荣获「华富卓越投资者关系大奖2021 - 香港指数成份股 (恒生指数) 类别」之奖项。

舜宇光学科技投资人关系高级总监兼联席公司秘书黄佩玲女士代表公司领取「华富卓越投资者关系大奖- 香港指数成份股 (恒生指数) 类别」奖项

「华富卓越投资者关系大奖2021」旨在表扬在投资者关系有出色表现的香港上市公司,得奖企业透过不同途径打开与投资者沟通之门,杰出的专业手腕为投资者关系工作树立了最佳典范。



作为全球领先的综合光学零件及产品生产商,一直以来,集团坚定不移地实施「名配角」战略,始终聚焦于光学产品领域,致力于打造驰誉全球的光电企业。截至2021年底,集团三大主要产品(即手机镜头、车载镜头及手机摄像模块)的市占率均为全球第一。集团高度重视投资者关系,致力于与主要持份者包括股东、投资者、客户等紧密联系,通过各种沟通渠道与持份者持续互动。



舜宇光学科技投资人关系高级总监兼联席公司秘书黄佩玲女士出席了颁奖礼并欣然表示:「我们很荣幸公司再次获得『华富卓越投资者关系大奖』,该奖项标志着市场对公司在投资者关系工作上的认可。在未来,我们仍会继续努力做好业务,坚持创新,持续提升市场占有率,积极加大新兴业务的投入,进一步强化科技创新,提升经营管理,以实现高质量的可持续发展,践行集团「共同创造」的核心价值观,为股东及投资者创造更多价值与回报。」





Mar 31, 2009 13:51 HKT/SGT 舜宇光学公布2008年全年业绩;把握中国3G商机,全力开拓国际客户群

