庆祝OctaFX 进入金融市场11周年

吉隆坡,马来西亚, 2022年8月3日 - (亚太商讯) - 正在庆祝其成立11周年!以下是OctaFX多年来取得的成就,以及其一路走来的品牌理念核心要素。全球经纪商OctaFX的规模进入了一个新阶段——这一切都要归功于客户的支持。以下是OctaFX在过去11年中取得的主要成就。



上面只是些数字。但数字的背后代表了什么?OctaFX 分享了其理念的核心要素,以及该理念如何帮助OctaFX 让其客户的投资旅程尽可能顺利。



OctaFX全天候在线。该经纪商已经处理了880万个请求,并花费了大约96,800,000分钟诚实和公开地解决、回答客户的问题。



OctaFX一直在寻找改进的方法,因此仔细分析所有的反馈,确定交易者在使用其服务或功能时所面临的问题。这些问题是 OctaFX 开发的指导原则。除了其他重大变化,它还设法将平均验证过程减少到大约3分钟,85% 的客户一次就能通过验证。



世界金融在不断变化,OctaFX时刻保持灵活并随时准备转型和发展。因此发布了自己的移动交易和跟单(复制)交易应用程序,还添加了加密货币、股指等各种热门的资产品种,并开发了一个跟单(复制)交易平台,其独特功能是寻找和跟单(复制)职业交易者。



数据是 OctaFX 的驱动力。该经纪商不断对自身进行研究和分析,了解最新的金融技术——所有这些都是为了确保OctaFX 不仅能为客户提供最好的交易条件,而且还能为其客户提供最尖端的技术解决方案。



OctaFX专注于客户的目标,这就是为什么OctaFX试图消除其限制客户交易体验和限制其实现多样化方法的所有障碍。为了帮助客户增强其交易,让长期策略更有效,该经纪商决定在今年5月完全取消掉期费。



OctaFX为了拉近与您的距离,决定重塑品牌,展示全新面貌:精致的颜色、太空元素和全新logo。



“如果没有我们的客户,我们所有的成就和转变都将毫无意义。正是我们的客户推动了我们的发展,让我们始终保持前行。正是我们的客户激励着我们,让我们变得时尚、活力、创新、自信。我们向所有选择我们作为经纪商的客户表示诚挚的谢意。”OctaFX 新闻办公室评论道。



OctaFX为了庆祝其成立11周年,OctaFX在MT4和MT5平台,下调了其通常低于市场平均水平的点差,让OctaFX拥有了行业最低点差。该经纪商已将XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、GBPJPY、USDCHF、XTIUSD和US30的点差下调了20%,BTCUSD和ETHUSD的点差下调了25%。



关于OctaFX



OctaFX 是一个全球经纪商,自2011年起在全球范围内提供在线交易服务。它提供实现个人投资目标所需的一切,以及一流的交易条件,它已被来自全球150多个国家的客户所使用。该公司参与了一个全方面的慈善和人道主义倡议网络,包括改善教育基础设施、紧急救济项目、支持当地社区以及中小型企业。此外,OctaFX自成立以来已获得了45多项奖项,包括《全球银行与金融评论》(Global Banking&Finance Review)颁发的2021年“亚洲最佳外汇经纪商”奖和《世界金融》(World Finance)颁发的2021年“最佳ECN经纪商”奖。 www.octafx.com



