Monday, 1 August 2022, 20:19 HKT/SGT Share: 中欧互联 同频共振 国轩高科GDR正式在瑞交所上市

香港, 2022年8月1日 - (亚太商讯) - 北京时间7.28日晚上9点，瑞士时间7.28日下午3点，随着6声清脆的钟声响起，国轩高科GDR在瑞士证券交易所成功上市。中国驻瑞士大使王世廷、瑞士SIX集团执行董事会成员兼全球交易所负责人托马斯·西伊伯、深交所副总经理唐瑞致辞并见证。



国际业务板块李晨和战略资本板块副总裁、董秘潘旺代表公司同步在瑞交所和深交所敲钟

工研总院院长蔡毅

中国业务板块总裁王启岁

7.28日，中瑞证券市场互联互通首批GDR上市仪式在瑞士证券交易所和深圳证券交易所、上海证券交易所同步举行。本次GDR上市的企业包括国轩高科、格林美、杉杉股份和科达制造。其中国轩高科是自中欧通规则落地以来瑞士证券交易所GDR基础发行规模最大的公司，也是截至目前唯一一家在瑞士成功上市的中国动力电池制造企业。工研总院院长蔡毅和中国业务板块总裁王启岁代表公司分别在瑞交所和深交所致辞。



蔡毅在全英文致辞中表示，国轩高科GDR的成功上市是公司国际化的里程碑事件，我们将持续扩大在全球范围内的产能，持续加大研发投入以确保我们在电池技术领域的领先地位，持续股东利益最大化，继续为社会做出贡献，继续支持我们在世界各地员工的家庭。



王启岁在致辞中说到，国轩高科的发展离不开政府的支持，国轩高科的进步离不开产业的机遇，国轩高科的成长自身的努力，国轩高科的未来离不开对国际规则的遵守。“这次GDR的成功发行，代表了众多海内外投资者对产业的认可，对国轩的认同，不仅彰显着中国政府支持新能源产业发展的决心，也表明着中国企业走向国际市场的信心，更刷新着世界各国对能源革命的认知。”



深交所信息显示，经证监会批准，国轩高科7月28日起在瑞交所挂牌上市，是首批瑞士GDR发行项目中发行规模最大且折扣最小的项目。国轩高科GDR发行份额约2283.34万份，占GDR发行后总股本的6.4%；发行价格为30.00美元（发行价格较前收盘折扣为3.5%)，募集资金约6.85亿美元。国轩高科GDR上市后市场表现平稳，上市首日，收盘价为30美元，与发行价持平。





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