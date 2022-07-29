碧瑶于旗下资源回收厂引入崭新科技 加速业务增长



香港, 2022年7月29日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（「碧瑶」或「集团」；股份编号：01397.HK）欣然宣布，集团于香港其中一间资源回收厂，引入一套全新及全自动高速塑料分拣设备，采用近红外线技术，快速分拣所有塑料种类及颜色。新设备不单是处理量的增加，同时亦是质的提升，帮助碧瑶将香港收集回来的塑胶，精准及有效分拣不同类别并转废为宝，有助加速业务增长。集团预计，设备全面运行后，每年可处理超过10,000吨塑料，相等于4亿个塑胶樽。



香港特区政府在《香港资源循环蓝图2035》中明确指出，目标是在2035年达致「零废堆填」。现时进入香港堆填区的废物，塑料超过20%。碧瑶与香港政府在推动循环经济方面，拥有共同愿景，积极为塑胶及其他回收品，赋予新生命。集团作为香港塑胶回收市场的领导者，提供全面服务，包括：收集、预处理、分拣、以及由碧瑶与太古饮料控股有限公司之合营机构 — 塑新生有限公司，生产达食品级的再生塑料。



循环回收有助减低碳排放，碧瑶为一个可持续的世界，不断努力。



碧瑶拥有香港最全面的塑胶回收网络，同时亦是香港特区政府环境保护署（「环保署」）于香港岛、九龙、新界三色回收桶收集之承办商，为超过2,800个收集点提供回收服务。碧瑶于2022年1月，荣获环保署为期33个月的塑胶回收先导计划服务合约，为香港东区、观塘区及中西区提供塑胶收集服务。此外，碧瑶亦为香港众多环保署辖下的「绿在区区」回收环保站、智能塑胶樽回收机及不同机构，提供回收服务。



预期上述合约，加上明年政府正式推出「都市固体废物收费计划」后，将迅速推动香港回收量上升，有利集团业务高速发展。上述各项新设施的投入，进一步强化碧瑶作为香港回收市场领导者的领先地位。



碧瑶绿色集团简介：

碧瑶绿色集团（股份编号：01397） 成立于1980年，是香港最大和最受敬重的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构和跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会和管治（ESG）的表现，以推进集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。





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