Friday, 29 July 2022, 09:43 HKT/SGT Share:

来源 Linmon Media Limited 柠萌影视宣布于联交所主板上市计划 每股作价27.75港元至33.30港元 总集资额为4.20亿港元至5.04亿港元

香港, 2022年7月29日 - (亚太商讯) - 中国领先的剧集制作公司——柠萌影视传媒有限公司（「柠萌影视」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：9857.HK），今日宣布将于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。



柠萌影视将发售15,139,300股股份(视乎超额配股权获行使与否而定)，其中13,625,300股股份(可予重新分配)将作国际发售，合共占初步发售股份总数的90%；余下1,514,000股股份(可予重新分配及视乎超额配股权获行使与否而定)将于香港作公开发售，合共占初步发售股份总数的10%，每股作价27.75港元至33.30港元。柠萌影视将于2022年7月29日(星期五)上午9时开始于香港公开发售，并于2022年8月3日(星期三)中午12时截止。柠萌影视的股票预计将于2022年8月10日(星期三)于香港联交所主板开始进行买卖，股份将按每手买卖单位100股股份买卖，股票代号为9857.HK。



摩根士丹利亚洲有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为本次发行之联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。



柠萌影视传媒有限公司联合创始人、执行董事、董事长兼总裁苏晓先生表示：「我们的剧集在商业价值及艺术价值上取得了巨大成功。我们在内部开发精品版权IP方面引领了行业，并已建立丰富的版权IP储备及强大的储备剧集，令我们得以拥有超越许多竞争对手的竞争优势。同时，我们坚持多元化发展战略。我们持续探索内容营销、衍生授权及海外发行等新增长渠道，最大化利用了专有IP产权的商业价值。未来，我们将继续秉持「人塑内容、内容塑人」的使命愿景，巩固我们在中京剧集市场的地位并提升我们的整体竞争力。」



关于柠萌影视传媒有限公司

柠萌影视是一家持续输出精品内容的中京剧集制作公司。公司拥有丰富的版权IP储备，通常创作高收视率剧集。自2014年于上海成立以来，公司致力于进行剧集的投资、制作、发行、宣传及衍生品授权等全价值链运营。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的收入计，公司在所有中京剧集公司中排名第四。自2019年至2021年，公司已播映的八部版权剧中有六部属于高收视率剧集，高收视率剧集率约为75.0%，远超出其前五大竞争对手 （按收入划分）自2019年至2021年约45.9%的平均高收视率剧集率。



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