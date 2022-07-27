Wednesday, 27 July 2022, 18:00 HKT/SGT Share:

来源 OctaFX OctaFX 宣布视觉重塑，采用太空灵感设计系统 历经11年的经纪商服务是 OctaFX 的一个重要里程碑。这是该经纪商第一次决定进行视觉品牌重塑计划。

吉隆坡，马来西亚, 2022年7月27日 - (亚太商讯) - 十多年来，OctaFX 已经取得了许多成就。如今，来自150多个国家的客户已经在这家经纪商开设了1200多万个交易账户。为了更加贴近客户，OctaFX 决定采用全新的外观: 精致的颜色、太空元素以及全新的logo。



理念

重塑品牌的背后反映了经纪商的使命: OctaFX 的存在是为了确保每个交易者都能实现他们的投资目标。



我们把目标描绘成广阔金融领域中的星星。每颗星星都代表着每个人需求和欲望的独特组合。通往投资目标的道路并不是一帆风顺的——前进的道路非常曲折。为了克服道路上的障碍，交易者需要一套最佳的分析和金融工具，以及一个可靠的合作伙伴。我们在这里为他们提供了一切必要的东西，以帮助他们做出有效的交易决策，实现他们的投资目标。我们新设计系统的所有元素都以一种简单但直观的方式传达了这一信息。



logo

组成OctaFX新logo的两个轨道表示其为交易者在实现投资目标过程中提供的全方位支持。此两轨道相互交叉，突出了公司名称中的重要部分“FX”。



元素

构成新视觉标识的元素都是围绕着以中心为导向的力和物体(如轨道和光线)构建的，反映出经纪商在持续关注着客户的投资目标。



颜色

深蓝色和亮橙色的色调让新品牌设计生机勃勃，强调了自信、活力和随时准备改变。



转型

金融界正在迅速发生变化。新的挑战每天都在涌现，OctaFX已经做好了应对发展和转型的准备，所有这些都是为了满足或超过客户的期望。新品牌就是为了为此而创建的。



关于

OctaFX是一家全球经纪商，自2011年起在全球范围内提供在线交易服务。它提供达到投资目标所需的一切条件，为来自全球150多个国家的客户提供一流的交易条件。该公司参加了一个全面的慈善和人道主义倡议活动，包括改善教育基础设施、短期救济项目、支持当地社区和中小型企业。值得一提的是，自成立以来，OctaFX已经获得了45+项奖项，包括《环球银行与金融评论》颁发的2021亚洲最佳外汇经纪商奖和《世界金融》颁发的2021最佳ECN经纪商奖。www.octafx.com



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