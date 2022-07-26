冠科美博 (Apollomics Inc.) 扩充其领导团队，任命 Jane Wang 博士担任首席科学官一职

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美国加州福斯特市和中国杭州市, 2022年7月26日 - (亚太商讯) - 冠科美博 (Apollomics Inc.) 是一家致力于发现和开发单药及联合肿瘤疗法的创新生物制药公司，于今天宣布任命 Jane Wang 博士担任首席科学官一职。在担任这一职位期间，Wang 博士将负责领导公司的药物研发方面工作。此外，她还将担任冠科美博中国区的总经理一职，将向首席执行官汇报工作。
“我们非常高兴 Jane 能够加入我们的团队，”公司联合创始人、董事长兼首席执行官余国良博士如是说。“Jane 是一位药物研发方面的专家，她曾在包括肿瘤治疗在内的多个治疗领域任职，在推进化合物从实验室到临床试验开发方面有着久经验证的不俗成绩。凭借她的广泛经验，她将为我们的全球研究战略做出巨大的贡献。”
“冠科美博公司致力于发现、研究治疗多种肿瘤适应症的新型制剂并开展临床试验，我很高兴能够加入这样一家公司。我期待能不断壮大我们的全球团队，以发现新型化合物并将其推进至临床使用阶段，”首席科学官 Jane Wang 博士表示。
Wang 博士在生物制药行业深耕逾 20 年，为公司带来了丰富的药物研发经验。最近，她曾在无锡药明康德新药开发股份有限公司 (WuXi AppTec) 担任药物化学部副总裁一职，在此期间，她负责推进核糖核酸药物研发工作，并领导药物化学和合成有机化学领域的多个团队。在无锡药明康德任职之前，Wang 博士曾在辉瑞公司 (Pfizer, Inc.) 担任高级首席科学家一职，领导药物研发团队长达 12 年的时间，其主要专注于肿瘤学、炎症和中枢神经系统疾病领域的工作。在此之前，她在美国国立卫生研究院和先灵葆雅 (Schering-Plough) 进行了她的博士后学习。Wang 博士先后获得了中国复旦大学的应用化学理学学士学位，以及美国马里兰大学巴尔的摩县分校的博士学位。此外，她还是 50 多项专利申请的发明者/联合发明者，并曾发表过 35 篇出版文章。
关于冠科美博 (Apollomics Inc.)
冠科美博 (Apollomics Inc.) 是一家创新型生物制药公司，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。公司在中国杭州市、上海市和美国加州福斯特市均有运营实体。欲了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com。
联系方式：
投资人联系人：
Raymond Low
财务部副总裁兼公司财务主管
(925) 451-0712
Raymond.Low@apollomicsinc.com
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公司通讯部
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remy.bernarda@apollomicsinc.com
中国媒体联系人：
博达浩华国际财经传讯集团
冯嘉莉 (Kelly Fung)
总经理
(852) 3150 6763
kelly.fung@pordahavas.com
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, Clinical Trials
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