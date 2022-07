Sunday, 24 July 2022, 16:19 HKT/SGT Share: 国轩高科:瑞士交易所GDR上市发行获得中国证监会批准

香港, 2022年7月24日 - (亚太商讯) - 国轩高科7月22日晚间公告称,公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》。根据该批复,中国证监会核准公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)所对应的新增A股基础股票不超过249,706,175股,按照公司确定的转换比例计算,GDR发行数量不超过49,941,235份。转换比例调整的,GDR发行数量可相应调整。完成本次发行后,公司可到瑞士证券交易所上市。公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,数量上限相应调整。



国轩高科曾于3月16日首次披露,公司筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市,募集资金将主要用于支持业务扩张,特别是通过投资固定资产、收购股权或以其他方式扩大公司在海外的电池产品及原材料产能,以扩大公司的国际版图。



国轩高科作为全球领先并快速增长的新能源解决方案提供商,目前已与多家国际客户达成战略合作并签订产品销售订单,并计划在欧洲、北美、亚洲等海外市场加大动力电池产能建设和配套产业建设,公司认为,本次GDR发行上市将有利于扩大公司产品全球市占率,促进股东结构多元化,持续推动公司健康发展。





