碧瑶中标食环署香港四区街道清洁服务合约总值港币16亿元

香港, 2022年7月21日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司(「碧瑶」或「集团」;股份编号:01397.HK)欣然宣布,集团获得香港特别行政区政府食物环境卫生署(「食环署」)批出七份为期三年,总值约16亿港元的服务合约,分别由2022年7月1日起为沙田区、元朗区、西区,以及由2022年8月1日起为大埔区,提供街道清洁服务。赢得以上四个地区的街道清洁服务合约后,集团为食环署清洁服务版图将扩展至全港共七区,服务总人口超过250万(为香港总人口的三份之一),标志碧瑶于香港清洁服务市场的领导地位。



是次中标不仅提升集团现存合约至令人鼓舞的水平,更为未来三年的业务增长奠定基础。



香港是世界人口最稠密的城市之一,要保持市容整洁,高效可靠的街道清洁服务绝不可缺。香港特区政府致力维持最高环境卫生标准,以及创造可持续发展的环境。碧瑶将继续与政府紧密合作,提供综合全面的环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等服务,以实现香港未来各种绿色愿景。



碧瑶行政总裁吴玉群女士表示:「作为香港最大规模和最受敬重的综合环境服务集团之一,碧瑶拥有庞大团队,一直是不少政府、公营机构及国际机构获得一站式清洁、环境和可持续发展服务的首选。碧瑶很荣幸赢得上述食环署街道清洁服务合约,代表着碧瑶为香港优质环境所作出之努力,获得高度认可。以上合约,碧瑶将引入绿色创新科技,包括:电动汽车、高科技消毒设施、智能清洁和物联网(IoT)技术等,让香港成为更清洁、更环保及可持续发展之城市。」



碧瑶绿色集团简介:

碧瑶绿色集团(股份编号:01397) 成立于1980年,是香港最大和最受敬重的综合环境服务集团之一,提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务,包括政府部门、各大机构和跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会和管治(ESG)的表现,以推进集团的可持续发展,以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。





话题 Press release summary



部门 环境, ESG

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network