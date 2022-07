嘉华国际推售上海「嘉盈峰」及南京「嘉璟峰」 首批单位推出首日获全数认购

香港, 2022年7月18日 - (亚太商讯) - 嘉华国际集团有限公司(简称「嘉华国际」或「集团」)(股份代号:00173)今年6月分别开售位于上海浦东新区陆家嘴的「嘉盈峰」以及位于南京建邺区的「嘉璟峰」住宅项目,双双录得理想销售成绩,两个项目推出之首批单位于推售首天已几近沽清,部分项目加推单位应市。



位于上海浦东新区陆家嘴的「嘉盈峰」,总楼面面积约14,200平方米,提供逾100个面积介乎73平方米至314平方米的特色住宅单位。项目于6月中开盘,开售首天推售单位经已被全数认购,印证市场对嘉华国际品牌与物业质素的信心。项目单位成交均价每平方米127,000元人民币。「嘉盈峰」坐落于陆家嘴滨江板块,远眺黄浦江畔繁华美景。其建筑由国际著名建筑事务所EID Architecture以艺术化设计打造。大楼外立面采用前瞻性的退台式波浪线型设计,巧妙地将江景与建筑相融合。此外,该项目更坐拥城市交通枢纽网络,周边完善配套以及独特时尚外观,项目势将成为区内地标物业。



另外,位于南京建邺区的大型综合发展项目,其第一期的住宅部分「嘉璟峰」于6月初开盘。住宅部分总楼面面积约125,000平方米,由11栋高层住宅大楼组成,提供约856个单位。项目于6月初至今推出3幢大楼,推售当日几乎全数获认购。单位成交均价约每平方米50,000元人民币。「嘉璟峰」坐拥交通总汇优势,中央商业区近在咫尺。住宅周边环境优美,紧邻南京国际友谊公园、鱼嘴湿地公园等生态区域,而且周边商业、娱乐、教育及医疗等生活配套设施完善。「嘉璟峰」的建筑工程已于去年下半年展开,进度理想,预计2024年开始竣工,集团将按计划继续推售其他楼幢。



嘉华国际执行董事吕慧瑜表示:「嘉华国际深耕内地物业市场30年,秉承『品精质优』、『稳健创新』之发展宗旨,多年来深受市场及用家认同及肯定。集团将于今年继续推售于华东区内已开盘项目,包括上海浦东新区的『嘉盈峰』、南京江宁区的『嘉宏峰』;苏州相城区高铁新城的『嘉致峰』及高新区的『嘉骏峰』等。同时,集团将继续积极配合国家的发展策略,及继续积极参与长三角地区及大湾区的建设发展,致力打造优质住宅及独特综合体,为城市发展缔造臻善生活及创新。」



关于嘉华国际集团有限公司(股份代号:00173)

嘉华国际集团有限公司于1987年在香港上市,是嘉华集团旗下之房地产业务旗舰。作为大型综合房地产发展商及投资者,嘉华国际以香港、长三角及珠三角地区为策略据点,开发房地产发展涵盖大型住宅小区、综合城市发展项目,其中包括优质住宅、甲级写字楼、酒店及服务式公寓,以及特色商铺。旗下的嘉英物业以先进的管理理念和国际高端精品酒店的营运模式,为主流及高端住宅、商业设施、写字楼和房地产综合体提供专业及优质的管理服务。嘉华国际凭其敏锐的市场触觉、灵活进取的发展策略以及雄厚的财政实力,在中国主要城市拥有优质土地储备,为未来发展奠下稳固基础。



嘉华国际为恒生综合小型股指数成份股、MSCI明晟香港小型股指数成份股及恒生沪深港通大湾区综合指数成份股,亦为「深港通」计划内合资格交易股票。于2021年12月31日,嘉华国际持有银河娱乐集团有限公司(股份代号:00027)约3.73%权益。



