今起正式登陆港交所 鲁商服务掘金物管赛道未来发展可期

香港, 2022年7月11日 - 近年来,随着新型城镇化发展推进及政策层面的充分加持,中国物业管理行业规模迎来高速扩张阶段。2021年,百强企业管理面积均值达5,693万平方米,同比增长16.69%。在这样的行业机遇下,7月8日,鲁商生活服务股份有限公司("鲁商服务"或"公司",股份代码:2376.HK)于港交所敲锣上市,农银国际为独家保荐人。



鲁商服务成立于2006年,总部位于山东省济南市,是一家在山东省具有领先市场地位的综合性物业管理服务提供商。经过逾15年的发展,公司的业务范围已覆盖山东省几乎所有地级市以及北京和哈尔滨。中指院资料显示,公司在2022中国物业服务百强企业中综合实力排名第41位,并被评为“2021物业管理行业多元化运营优秀企业”及“2021物业服务专业化运营领先品牌企业”之一。



打造多元服务矩阵 持续巩固市场地位



受惠于利好政策推动,房地产企业的发展方向渐渐着眼于售后配套和服务的比拼等方面,物业服务成为新风口。而鲁商服务也早已不局限于传统的物业管理,通过拓展公司的多元化服务及物业组合,不断巩固自身市场地位。据悉,公司拓展了物业管理业务、非业主增值服务及社区增值服务三条业务綫,延伸了自身服务半径。



物业管理服务方面,公司向物业开发商、业主、住户及租户提供保洁、秩序维护、绿化、维修保养、公共区域维护等各类物业管理服务;非业主增值服务方面,公司所提供的增值服务可涵盖物业开发的各个阶段及交付过程,包括设计、咨询、景观美化等;同时,公司亦致力于向业主及住户提供广泛的社区增值服务,以提升客户的生活质量。



此外,鲁商服务计划将上市后所得资金淨额的60%用于进行战略合作、收购及投资,扩大业务规模及多元化物业组合,另有15%将用于加强物业管理服务及进一步开发公司多元化社区增值服务,以更好提升客户体验及满意度,以获得更高的附加值、更大的发展潜力及更长的生命周期。



营收增速可观 未来想象空间较大



在物管行业竞争较为激烈的当下,鲁商服务三大业务板块彼此互为支撑,有效提升公司运营效率和改善客户体验,并以优质服务建立强大品牌形象,为公司打造了业绩发展的新增长极。招股书披露,截至2021年12月31日,公司收入达5.83亿元,2019年-2021年的复合年增长率为34.7%,纯利达0.77亿元。



与此同时,截至2021年12月31日,公司已签约管理82个物业,已签约总建筑面积超过26.2百万平方米,覆盖中国的12个城市,拥有82个在管项目,在管建筑面积约为22.9百万平方米。其中,75个已签约物业(已签约建筑面积23.9百万平方米)及75个在管物业(在管建筑面积约20.3百万平方米)位于山东省,服务约80,000户家庭和企业客户。



在物管赛道依旧大有可为的背景之下,已成长为山东省物业管理服务行业领军者的鲁商服务,此番赴港上市,意义非凡。未来,鲁商服务将以此上市为契机,借力登陆国际资本市场,为进一步打造多元化服务矩阵、巩固市场地位谋篇佈局,携手全行业共同实现高速健康发展。





