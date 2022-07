Friday, 8 July 2022, 10:12 HKT/SGT Share: 完美医疗大股东再度增持与公司回购并举 对未来发展充满信心

香港, 2022年7月8日 - (亚太商讯) - 香港最大的医疗集团之一——完美医疗健康管理有限公司(「完美医疗」或「公司」),股票代码:1830.HK)连同其附属公司(统称「集团」)欣然宣布,于2022年7月4日及5日,执行董事、主席、兼首席执行官欧阳江医生(「欧阳医生」)再度增持共7,500,000股,总代价合共3,067.5万港元。是次再度增持后,欧阳医生合共持有909,287,383股,持有比例由72.92%上升至73.33%。同时,于2022年7月4日,本公司根据购回授权购回1,000,000股,总代价合共397.8万港元,占本公司已发行股本总额的0.08%。



本公司于6月下旬公布2021/22财年全年业绩。去年在疫情的影响下,本公司收入仍增长23.9%,创下13.5亿港元的历史新高。公司股东应得利润为3.05亿港元。经调整两个年度的一次性政府补贴后,本公司的经调整纯利增长为29.8%。以稳健的财务状况为基础,积极探索医疗项目并购及全球化的扩张策略,引领公司实现可持续增长。



欧阳医生表示:「是次增持显示本人对本公司的未来前景充满信心,并可能考虑日后于适当时候进一步增持本人于公司的股权,并长期看好公司发展。随着疫情影响的减弱,公司已准备好利用后疫情时代的市场机会,应对顾客需求的反弹。未来,公司将透过加大内部增长,积极寻求医疗项目并购及进行优化整合,为客户提供更多优质服务。展望未来,公司将增加医疗服务比重的同时,也会推进国际业务的发展,令公司进一步成为跨国医疗集团。」



关于完美医疗健康管理有限公司

完美医疗健康管理有限公司成立于 2003 年,是一家跨国医疗集团,是香港最大的医疗集团之一。集团现主要分布于香港、中国、澳门、澳洲和新加坡,服务总面积约为 322,000平方呎。我们的专业服务涉及广泛,并保证最大的安全性和疗效。公司于2021年5月27日获纳入MSCI香港小型股指数,显示资本市场对本公司表现及投资价值的认可和肯定。





