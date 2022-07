Monday, 4 July 2022, 14:46 HKT/SGT Share: 兴业银行跃居全球银行1000强第16位

香港, 2022年7月4日 - (亚太商讯) - 7月4日,英国《银行家》杂志发布一年一度的“全球银行1000强”榜单,兴业银行再攀新高,按照一级资本排名第16位,较去年上升3位,按照总资产排名第26位,较去年上升2位,国际影响力和竞争力持续提升。



一级资本实力是衡量银行资本充足状况的重要指标,反映了银行抗风险和利润增长能力,是全球银行综合实力的标尺。尽管面对疫情挑战,2021年兴业银行的表现依然不俗,数据显示,一级资本净额6846亿元,同比增长11.42%;核心一级资本充足率较上年末上升 0.48 个百分点至 9.81%。



持续增强的资本实力,一方面得益于兴业银行坚定推进“1234”战略,持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”,深化轻资本、轻资产转型,财富、投资、投行等轻资本业务加快发展,风险加权资产占比下降,非息收入占比提高,资本内生动力进一步增强。同时,资产质量稳中向好,拨备反哺利润,增加利润留存充实核心一级资本。另一方面,2021年兴业银行成功发行了750 亿二级资本债和 500 亿元可转债,得益于外源资本补充,资本实力进一步夯实,为加大服务实体经济力度,支持稳经济发展打下坚实基础。



持续增强的资本实力也进一步验证了兴业银行高质量发展取得新成效,规模、质量、效益继续保持协调发展。截至2021年末兴业银行总资产8.60万亿元,较年初增长8.98%;实现营业收入2212.36亿元,同比增长8.91%;净利润826.80亿元,同比增长24.10%,形成了净利润增速大于营业收入与总资产增速的良好态势,不良贷款率、不良贷款余额继续“双降”,拨备覆盖率上升至268.73%。同时,数字化转型全面提速,2021年科技投入同比增长超过30%,启动实施科技人才万人计划,目前科技人员占比6.45%,较年初提升超过1.5个百分点。



承其名担其责。作为国内系统重要性银行,兴业银行始终胸怀“国之大者”,坚守“金融为民”,深化金融供给侧改革,持续加大战略新兴领域支持,布局新赛道,打造高质量发展新的增长极。2021年末,该行绿色贷款、普惠小微和中长期制造业贷款增速均超过40%,占新增贷款规模的61%。聚焦稳市场主体,统筹做好疫情防控和经济社会发展金融服务,精准发力守护市场“青山”。至2021年末,累计为1.96万户小微企业实施延期还本付息,延期金额535亿元,累计为小微企业减免各类手续费1.5亿元。



作为国际权威财经媒体,《银行家》杂志推出“全球银行1000强”榜单已有40多年历史,被视为衡量全球银行综合实力的评价基准,反映全球银行业发展变化趋势的重要窗口。兴业银行自2010年首次进入全球银行百强(一级资本排名97)以来,排名逐年上升,2021年晋级全球银行20强,今年再度升至16位。





