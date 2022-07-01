Monday, 4 July 2022, 13:15 HKT/SGT Share: 完美医疗公布2021/22财年全年业绩 虽受Omicron爆发影响，收入仍增长23.9%，创13.5亿港元的历史新高

总服务面积扩大39.0%至322,000平方呎

净利润保持稳定增长7.2%至3.05亿港元

香港, 2022年7月4日 - (亚太商讯) - 香港最大的医疗集团之一，完美医疗健康管理有限公司（「完美医疗」或「公司」；股票代码：1830.HK）连同其附属公司（统称「集团」）欣然宣布其截至2022年3月31日止的年度业绩。



业绩亮点

-- 公司收入增长23.9%，创下13.5亿港元的历史新高。

-- 销售合约总价值占比中，医疗美容占66.0%、医疗业务占17.4%和美容及保健占16.6%。

-- 在疫情的影响下，公司实现了令人满意的净利润，即3.05亿港元。倘不计及政府补助，经修订除税后纯利增加29.8%。

-- 公司已将其地理覆盖范围扩大至香港、中国、澳洲和新加坡，总服务面积增加39%至322,000平方呎。

-- 每股基本盈利增加2.1%至24.8港仙。

-- 为了回报股东们的支持，董事会建议派发末期股息每股7.1港仙。连同中期股息每股17.7港仙，全年的每股股息总额预期为每股24.8港仙，相当于总派息比率100%。



回顾年内，集团加快了于香港、中国及国际服务中心的扩建步伐。目前，集团已深化其于办公室物业及购物中心等策略性位置的渗透率，总面积增加39%至322,000平方呎。



香港业务



来自香港业务的收益增加43.6%至9.8亿港元（2021财政年度：6.8亿港元），这主要得益于医疗美容及医疗业务的收益贡献，以及往年成立的新服务中心贡献的额外收益，但收益被2022年1月起Omicron爆发导致的所有服务中心持续84天的关闭带来的损失所抵销。目前，集团于香港拥有完善的服务中心网络，总面积为198,000平方呎。



在香港，公司主要经营医疗美容和医疗服务业务。在2021年9月至11月，公司在尖沙咀、沙田和中环开设三个服务中心，以稳固公司在香港医疗市场的领导地位。



在医疗服务业务方面，凭借于香港医疗美容业务的稳固基础，公司持续检讨其服务组合，通过提供额外增值服务，提升客户忠诚度。此外，公司还对一系列医疗服务进行了后续投资，以促进交叉销售及降低获客成本。



香港以外地区



由于市场氛围不景气及疫情导致的持续禁足措施，来自香港以外地区的收益减少8.8%至3.7亿港元（2021财政年度：4.1亿港元）。截至2022年3月31日，公司在中国、澳门、悉尼、墨尔本及新加坡拥有庞大网络，总服务面积达124,000平方呎。



作为中国医疗美容行业的先行者之一，集团始终专注于华南、华东重点沿海一线城市及首都北京，以打造优质品牌形象。随着顾客对更全面及专业医疗服务的需求不断上升，本集团希望形成更强大的营运循环及协同效应，以更好地服务顾客。



前景



完美医疗执行董事、主席兼首席执行官欧阳江医生说：「今年是公司自2012年2月10日在香港联合交易所有限公司上市以来的第11周年。业务覆盖香港、中国、澳门、澳洲及新加坡。目前，公司已建立一站式服务平台，结合全面的医疗美容及医疗服务，全面满足顾客的需求。



随着疫情影响的减弱，公司已准备好利用后疫情时代的市场机会，应对顾客需求的反弹。未来，公司将透过加大内部增长，积极寻求医疗项目并购及进行优化整合，为客户提供更多优质服务。



展望未来，公司将增加医疗服务比重的同时，也会推进国际业务的发展，令公司进一步成为跨国医疗集团。



有关集团2021/22财年年度业绩的进一步信息，请参考公司在香港联交所网站的年度业绩公告。



https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0630/2022063000867_c.pdf



关于完美医疗健康管理有限公司

完美医疗健康管理有限公司成立于2003年，是一家跨国医疗集团，是香港最大的医疗集团之一。集团现主要分布于香港、中国、澳门、澳洲和新加坡，服务总面积约为322,000平方呎。我们的专业服务涉及广泛，并保证最大的安全性和疗效。公司于2021年5月27日获纳入MSCI香港小型股指数，显示资本市场对本公司表现及投资价值的认可和肯定。







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部门 健康与医药

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