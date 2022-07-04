艾伯科技2021/22年度全年业绩转亏为盈



香港, 2022年7月3日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：2708.HK）欣然宣布截至2022年3月31日止年度（「本年度」或「年内」）的综合全年业绩。年内，受惠于主营业务的高速增长，集团得以扭亏为盈。



艾伯科技致力提供优质的5G、信创及物联网一站式产品及解决方案，其三大主营业务分别为5G（通信设备及专网解决方案）、信息技术应用创新（「信创」）IT（终端 产品及行业解决方案）及物联网（产品及解决方案）。年内，受惠于经济活动复苏及客源有所扩大，集团业绩实现高速增长并转亏为盈，收益由去年同期人民币约5亿6,033万元大幅上升86.7%至人民币约10亿4,630万元。集团毛利上升53.9%至人民币约1亿7,860万元（2020/21年度：人民币约1亿1,602万元），而毛利率为17.1%，（2020/21年度：20.7%）。本年度公司拥有人应占溢利为人民币约1,466万元，而2020/21年度的公司拥有人应占亏损则约为人民币约4,210万元。本年度每股基本盈利为人民币约2.67分，而去年之每股基本亏损为人民币约9.81分。



抓紧信创及产业数字化政策风口 推动业务增长

从「十三五」到「十四五」，中央及地方政府一直以发展「数字经济」和建设「数字中国」为重要目标，明确「数字中国」建设战略，抢占数字经济产业链制高点。各级政府大力推进信创产业的发展，促进信创产业在多个领域落地生根，带动传统IT信息产业转型。



随着中国信创产业规模呈现迅速增长，并渗透各个领域，关键核心技术也展开自主研发从而实现原创替代。中央和地方政府大力促进信创采购，锐意提升信创IT产品应用比例，并已开始进入重点行业市场如金融、电信、能源等行业，各级各领域加大对国产设备及软硬件的采购力度，市场规模扩大，反映国产替代已经进入到实质性阶段。集团乘「十四五」政策之东风，大力布局信创业务，按照营销模式划分为直销及原厂委托设计（「ODM」）赛道、积极参与自主招投标，加速推进产品落地，并获得广泛认可。



智能终端产品销售业务和软件开发业务实现重大突破 逐步迈向收成期

智能终端产品销售业务是集团的主要收入来源，占本年度总收益约85.2%。年内，集团致力开发、生产及向客户销售度身定制的物联网智能终端产品，当中包括优质的全国产化信创IT产品如笔记本电脑、平板计算机、一体机、台式机计算机、行业网关服务器等。受惠经济活动复苏及国家层面信创产业的利好政策推动，加上集团早前签订之信创IT产品订单陆续出货交付，带动智能终端产品销售业务收益大幅增长。集团年内的智能终端产品销售业务收益为人民币约8亿9,137万元，同比大幅增长约121.7%，成为年内集团收益增长幅度最大的业务。



集团的软件开发业务是根据客户的业务及管理需求，为客户规划及设计软件系统框架及功能列表，提供定制的软件应用开发服务，该业务占总收益约10.0%。凭借强大的软件开发能力，集团多年来提供优质软件应用开发服务，服务不同行业客户。除与现有客户维持长期及策略性关系，集团同时亦积极开拓新客源，以扩大顾客基础并带动销售。年内，集团软件开发业务持续扩展，客源亦有所扩大，录得收入人民币约1亿423万元（2020/21年度：人民币约4,549万元），同比大幅增加约129.1%。



系统集成业务方面，集团基于对客户需求的分析与评估，利用物联网及相关技术，为客户提供综合及定制系统解决方案。鉴于系统集成业务的收益来自单次性项目，收益相对其他分部业务浮动，集团于年内的收入收窄至人民币约3,982万元（2020/21年度：人民币约1亿100万元），占集团总收入3.8%。



系统维护服务业务方面，集团提供信息系统的软件及硬件系统维护服务，服务范围包括系统设备维护及管理、数据库维护、系统日常监控及系统升级等。由于业务优化调整，集团于本年度的系统维护服务项目有所减少，收入轻微收窄至人民币约1,088万元（2021年度：人民币约1,183万元），占集团总收入1.0%。



加快推进产品落地 乘政策东风促进业务规模成倍增长

集团乘「十四五」政策之东风，大力布局信创业务，并积极参与自主招投标，加速推进产品落地。年内，由集团设计开发的纯国产化笔记本计算机正式走向市场，并获得了广泛认可。集团大力推动信创产业发展和产品研发，致力争取更多市场份额，所生产的纯国产化信创IT产品有望成为集团未来业绩之增长点。在不断完善产品的基础上，集团将投入资源加大信创IT产品的市场宣传推广力度，联合产业合作伙伴，全面推动集团信创IT产品落地销售，共同加快国产化替代在各行业的迅速普及推广。



作为行业领先的产业数字化解决方案企业，集团已与多间国有大型企业及民营企业达成项目合作，在5G专网领域获得了丰富的项目经验。未来，集团将在前期项目成功经验的基础上，凭借在行业的稳固基础及与合作企业在技术、供应链和市场等各方面产生的协同效应，组织开展5G行业专网研究和试点，打通从应用到部署等关键环节，为运营商和行业伙伴提供最优质的方案。



艾伯科技主席兼执行董事黎子明先生表示：「集团三大业务板块在底层技术、应用技术、供应链、项目和业务模式等诸方面紧密相连、相互协同。我们把5G、信创IT和物联网技术进行融合创新，形成新的业务模式和产业生态，达到有效发挥自身优势和综合技术实力，实现整体价值创造的最大化产出的目的。此外，我们将积极物色能与现有主营业务产生强大协同效应的合适并购目标，以支持集团营运及快速发展。凭借集团技术上的积累，配合市场强劲的需求，集团三大业务可望产生巨大的协同效应，促进集团业务规模增长。展望未来，管理层将继续寻求突破，致力为投资者及股东缔造长远而稳定的回报。」



关于艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代号：2708.HK）是行业领先的产业数字化解决方案企业，专注在中国提供5G通信设备及专网解决方案、信创IT终端产品及行业解决方案、物联网产品及解决方案以及产业数字化解决方案，业务主要分为四个类型，包括（i）智能终端产品销售;（ii）系统集成;（iii）软件开发;及（iv）系统维护服务。集团深耕物联网领域超过二十年，客户来自中国公营及私营界别，如中央政府机构、大型国有企业及私营企业。



如欲查询更多数据，请浏览艾伯科技股份有限公司网站：http://www.ibotech.hk





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