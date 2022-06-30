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来源 Tianda Pharmaceuticals Limited 天大药业2022全年业绩 业务高质量发展

加强创新研发、加大业务拓展力度

派发末期和特别股息回馈股东

香港, 2022年6月30日 - (亚太商讯) - 天大药业有限公司 (天大药业或本集团 ，股份代号 ：0455.HK) 欣然宣布截至2022年3月31日止全年业绩。报告期内，本集团整体业务取得较好发展，收入5亿1,000万港元，同比增长7.5% 。创新和研发工作稳步推进, 研发费用1,590万港元，同比增长34.7%。本集团财务状况稳健，于2022年3月31日现金和现金等价物为3亿3,400万港元，具充足财务资源支持业务发展。为庆祝本集团更名为「天大药业有限公司」10周年，董事会建议派发末期股息每股0.26港仙和特别股息每股0.56港仙，回馈股东长期的支持和信赖。



位于珠海金湾的新研发及制药基地

药物和医疗科技业务收入3亿9,610万港元，同比增长10.7%。药物和医疗科技业务重点关注产品和技术，积极引进、研发、倂购创新药、健康产品和医疗器械，聚焦心脑血管、妇儿、呼吸系统、肿瘤、康复等重点领域。本集团主要产品心脑血管用药托平®缬沙坦胶囊在中国市场同类产品中销量第一，凭借在国家第三批集中带量采购第一顺位中标，放量增长，扩大品牌影响力。通过销售团队和渠道的整合, 本集团药品尤其是儿科用药托恩®布洛芬混悬液和布洛芬混悬滴剂取得满意的销售增长。位于珠海金湾的新研发及制药基地已顺利投产，第一期投资金额4.3亿港元，配置进口和国产最新型自动化设备，立足创新发展，加快丰富产品线和提高产能，已成功签订5个CDMO/CMO合同，锐意成为一个高标准、高质量、高效能的医药健康产业基地。



中医药业务收入1亿650万港元，同比减少4.9%。报告期首9个月，中医药业务实现较快增长，运用多种方式实现和药农、合作社、经销商、药企等伙伴的互惠合作，构建面向全国全球的中药材业务网络。未来，将以品种为中心，重点发展中药材国内外贸易，中药饮片、配方颗粒生产销售及配送业务，整合产业上下游优质资源。



医疗和保健服务收入740万港元，同比增长57.4%。本集团稳健推进新型中医馆「天大馆」拓展，自建、加盟和并购并举，优先开拓粤港澳大湾区，兼顾全国全球布局。自2019年起先后在珠海、香港和悉尼三地不同的中医药管理法规下开馆，打造全球连锁运营模式, 其中珠海天大馆成为全球首家获ISO 9001:2015质量管理体系认证和Qualicert国际服务认证的中医馆。本集团关注民众健康及积极履行企业社会责任，在2022年初第五波新冠疫情袭击香港期间，本集团依托「云上天大馆」推出「天大馆全球中医云端科技抗疫平台」，开展「赠医施药 同心抗疫」公益大行动，为民众提供从预防、治疗到康复的全方位远程中医医疗服务，并推出新冠后遗症中医调理服务。



国家「十四五」规划提出全面推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，为人民提供全方位全生命期健康服务。本集团秉承「您的健康是天大的事！」这一使命，贯彻「以发展中医药产业为基础，发展创新药物和医疗科技，发展优质医疗和保健服务」战略，实施「3D+1S」重大举措 (业务拓展BD、研究开发R&D、投资发展ID、市场销售S)，联动并举，通过外部引进、研发、倂购等方式，不断丰富产品线和提高管线内研发项目的质量和数量，并在全球范围内洽寻前沿技术和产品以及优质项目，努力实现高质量发展，为守护人类健康做出更大贡献。



有关天大药业有限公司

天大药业有限公司(香港联交所上市公司，股份代号0455.HK)以发展中医药产业为基础，发展创新药物和医疗科技，发展优质医疗和保健服务，致力发展成为立足中国，辐射全球的领先医药企业。



新闻查询

天大药业有限公司

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电话：+852 2545 3313

电邮：ir@tianda.com





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