Thursday, 30 June 2022, 11:08 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康与友和集团建立战略合作伙伴关系 拓展市场份额 多元电商业务布局 深化数码营销策略

香港, 2022年6月30日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团与友和集团控股有限公司（「友和集团」；香港联交所股份编号：2347）就拟建立战略合作伙伴关系签署谅解备忘录。双方将合作重点推进香港医疗，美学医疗及美容养生于电子商务领域的快速发展，携手推动香港医疗，美学医疗及美容养生电子商务渗透率的提升。此次合作将强化集团的线上业务，扩大集团可触达的客群，进一步巩固集团的市场领先地位。



就此次合作，(i)集团将成为友和集团在美容及医疗健康服务领域的主要商户，友和集团将为集团开设医疗，美学医疗及美容养生线上服务产品专区。这一专区将有望帮助集团引入更多电商平台上的公域客户流量，并创造医疗及医美客户群与友和集团的协同效益；(ii)集团将与友和集团联手推动相关服务产品的线上营销活动以提升销售额，丰富产品组合及提升交叉销售；(iii)集团将与友和集团就精准营销及消费者行为分析方面的洞见进行合作，以发展更全面的数字营销策略，提高客户的生命周期价值；(iv)集团将携手友和集团共同发展电子商务科技，双方将投入资源提升社交电商及电子商务解决方案的技术水平，数据驱动的营销能力，满足客户需求的运营效率，以优化消费者体验。



医思健康执行董事兼首席数码执行官及副市场营销官黄志昌先生总结：「集团很高兴能与友和集团达成战略合作。通过是次合作，集团希望相信通过借助友和集团在线上零售领域的经验和累积的丰富客户流量，帮助集团强化电商业务布局，以及深化数码营销策略，为客户带来更便捷的电子商务体验，以进一步推动销售增长，品牌知名度的提升，从而巩固集团的行业领先地位。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，通过资讯科技，服务，品牌和文化的不断投入，搭建一个完善的多元大健康闭环生态，致力于让这个世界变得更健康、美丽、快乐。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



关于友和集团控股有限公司

友和集团控股有限公司为香港电子商务平台翘楚之一，于本公告日期的注册会员超过820,000人及每月活跃用户超过2,290,000名（按2022年3月数据计算）。根据弗若斯特沙利文的数据及本集团截至2021年3月31日止财政年度的收益，本集团在电子商务平台参与者中录得最高电子产品及家庭电器线上零售，市场占有率约为5.6%。凭借庞大的客户群，预期本集团于截至2023年3月31日止财政年度推出其线上平台业务，扩大为客户提供的产品及服务种类。







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