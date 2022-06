Wednesday, 29 June 2022, 23:22 HKT/SGT Share:

来源 Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣公布二零二二财年全年业绩 股东应占溢利增加78.4%*

建议宣派末期股息每股2.68港仙

无惧市场挑战 业务表现保持强劲

香港, 2022年6月29日 - (亚太商讯) - 从事基础药物、专科药物及品牌医疗保健品研发、生产、市场推广及销售的领先企业 ─ 雅各臣科研制药有限公司 (「 雅各臣 」或「 公司 」; 股份代号: 2633.HK )今天公布公司及其附属公司(统称「集团」)于截至二零二二年三月三十一日止年度(「二零二二财年」或「报告期」)的全年业绩。



业绩亮点

-- 收益按年增长10.3%至1,595.5百万港元

-- 年内溢利增加78.4%*至187.7百万港元

-- 集团于其主要治疗类别业务取得强劲增长,例如降脂剂和血管紧张素II抑制剂等产品

-- 大中华区扩展计划取得进展,受益于大湾区推出利好医疗保健政策,及与知名伙伴成立合资公司开拓市场

-- 提供合共约9百万剂复星BioNTech复必泰疫苗给香港及澳门,共同抗击2019冠状病毒病疫情



于报告期内,集团录得总收益1,595.5百万港元,按年增长10.3%,主要受公营界别业务稳健的增长势头推动。经营溢利及年内溢利则录得260.9百万港元及187.7百万港元,分别较二零二一年同期的经调整经营溢利*及经调整溢利*大幅增长48.9%*及78.4%*。



集团财务状况维持稳健,现金流强劲。报告期录得扣除利息、税项、折旧及摊销前的经调整盈利(经调整EBITDA)441.6百万港元,截至二零二二年三月三十一日的净资本负债比率为29.2%。于报告期末,集团的现金余额为478.7百万港元,集团最近亦取得一笔14亿港元的银团贷款,有助进一步巩固资本实力。



董事会建议宣派末期股息每股2.68港仙(二零二一年财年:每股1.50港仙)。不计及以实物分派形式分派公司间接非全资附属公司健倍苗苗(保健)有限公司(股份代号: 2161.HK ) 股份的二零二一年财年特别中期股息,报告期内的股息总额为每股3.88港仙(二零二一年财年:每股2.30港仙),较二零二一财年多派股息68.7%。



非专利药业务表现扎实

报告期内,集团非专利药业务在疫情影响下仍然表现强韧,实现13.6%的稳健增长,收益为1,191.3百万港元。



集团的产品于各个慢性疾病的主要治疗类别,包括糖尿病及心血管疾病等,均取得高双位数的增长。例如,降脂产品类别的销售于报告期内录得37.2%的增长。此外,由于公营界别对新药三氧化二砷口服液(Arsenic Trioxide Oral Solution)的接受性提高,肿瘤药物类别销售亦录得572.6%的大幅上升。



作为香港主要的基础药物供货商,集团迅速应对于第五波疫情期间激增的药物需求。镇痛剂(+18.6%)、咳嗽、感冒制剂(+45.8%)及抗炎产品(+77.5%)的强劲增长均反映相关药物的需求殷切。



稳定加强产品管道及组合

集团在持续推出新研发产品方面取得稳定进展。截至二零二二年三月三十一日,集团正在研发172项产品,其中54项已获准注册,15项已提交注册,52项已完成开发阶段并正进行稳定制备或稳定性研究,另有25项目前正进行配方研究或预制配方研究工作。



为进一步丰富产品组合,集团于报告期内推出多项新产品,当中包括雷贝拉唑片(Rabeprazole Tablets) 、缬沙坦(Valsartan)及氨氯地平片(Amlodipine Tablets)、替米沙坦(Telmisartan)、及氢氯噻嗪片(Hydrochlorothiazide Tablets)、普瑞巴林胶囊(Pregabalin Capsules)、阿托西班注射剂(Atosiban Injection) 及埃达霉素注射剂(Idarubicin Injection)。此外,集团已就多项即将上市的新产品获得注册批准,例如左乙拉西坦片(Levetiracetam Tablets)、非布司他片(Febuxostat Tablet)、右美托咪定浸剂(Dexmedetomidine Infusion)、普拉克索缓释片剂(Pramipexole Extended Released Tablets)、酒石酸溴莫尼定及第莫洛滴眼液(Brimonidine and Timolol Eye Drops)、替米沙坦(Telmisartan)及氨氯地平片(Amlodipine Tablets)。



拓展中国及亚洲专科药物市场

在新推出的「粤港澳大湾区药品医疗器械监管创新发展工作方案」政策引导下,集团与香港大学深圳医院合作,计划将其用于治疗急性早幼粒细胞白血病的口服溶液-三氧化二砷口服液引入大湾区指定医院,这合作亦将作为覆盖广东、新加坡及香港的多中心临床试验的一部分。



最近,集团连同其非全资附属公司健倍苗苗(保健)有限公司(股份代号:2161.HK)与万隆控股有限公司(股份代号:0030.HK),其控股股东为云南白药集团有限公司(证券代号0538.SZ),成立合资公司,以把握大中华区及亚太区专科药的增长机遇。该合资公司将主要在大中华区发掘专科药(包括罕见病用药)、非处方药、品牌医疗保健品及医疗器械的增长商机。



在香港及澳门分销复星BioNTech复必泰疫苗

集团为复星BioNTech 复必泰疫苗(「疫苗」)在香港及澳门的独家分销商。截至报告期末,集团已向香港的卫生署及小区疫苗接种中心及澳门政府提供合共约9百万剂疫苗。



为了透过疫苗接种以对公众抵御2019冠状病毒病提供保护及实现群体免疫,集团致力与政府及专业伙伴合作,加快港澳地区特别是长者的疫苗接种率。在卫生部门的鼓励下,集团将继续与上海复星医药(集团)股份有限公司及其附属公司合作,为公众提供加强疫苗接种剂量。



雅各臣主席及行政总裁岑广业先生总结 :「虽然市场环境持续受疫情影响,对各种疾病患者的护理造成干扰,但凭借我们强大的核心业务能力、产品管线和组合,以强大的执行力带动集团于二零二二财年表现强劲。我们为在港澳分销复星BioNTech复必泰疫苗中担任协作角色深感自豪。本地爆发第五波疫情期间,我们致力维持稳健的制造及物流营运,以确保持续向医院及患者供应基础药物。



展望未来,我们以良好的势头迈进二零二二年,目标是为打造可预见未来健康需要的独特产品组合。通过开展研发及引进授权策略、建立稳固的伙伴合作关系及于关键战略市场建立据点,我们将进一步推动业务多元化及转型,以实现持续增长,并为股东带来价值。」



关于雅各臣科研制药有限公司(股份代号:2633)

雅各臣是本地领先的医药公司,拥有垂直整合的业务,包括基础药物及专科药物的研发、生产、分销、销售及物流。作为本地主要的非专利药供货商,集团在香港私营及公营领域,具有最广泛的销售及分销的市场覆盖,并积极向策略性选择的亚洲市场伸延扩展。集团于香港设有10间PIC/S GMP认证的非专利药生产设施,并在各种治疗药物类别中拥有广泛的产品组合与享有优越市场地位。



同时,集团一直致力透过增加各种高增值产品,策略性地扩大其非专利药的产品组合。扎根香港,集团已于中国、澳门、台湾及柬埔寨开设营运子公司,建立区域性商业平台,以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自 2017 年 6月 1 日,集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站:http://www.jacobsonpharma.com/



* 不包括香港政府于二零二一财年发放的一次性保就业计划资助约81.1百万港元







