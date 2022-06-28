Tuesday, 28 June 2022, 17:34 HKT/SGT Share: 国轩高科拟在欧洲投建年产18GWh生产基地 - 国轩高科的哥廷根基地预计分两期完成6GWh和12GWh，国轩电池开启“欧洲造”步伐

- 首款海外便携储能品牌GenDome亮相哥廷根基地，首款产品拟在哥廷根实现本地化生产

香港, 2022年6月28日 - (亚太商讯) - 6月27日，国轩高科在德国哥廷根工厂举行了第五届新能源经济论坛暨德国国轩开幕仪式。据悉，哥廷根基地作为国轩在欧洲的首个电池生产运营基地，预计今年底启动改造。董事长李缜表示，国轩将中国先进的电池技术与德国先进的工艺工程完美地结合，正式开启国轩电池“欧洲造”步伐。当天的仪式上，国轩高科还发布了其首款面向海外市场的便携储能产品品牌GenDome及首款便携移动储能产品Gendock 3000。



中国驻德国特命全权大使吴恳，德国下萨克森州州长斯蒂芬‧魏尔，安徽省委常委、常务副省长刘惠、哥廷根市市长佩特拉‧布鲁伊斯特、合肥市人民政府市长罗云峰等中德政要与国轩高科董事长李缜共同参与并见证。



哥廷根基地首期6GWh预计今年底启动改造

据悉，哥廷根基地基地占地面积约17.4万平方米，现有建筑面积约4万平方米。根据规划，该项目分棕地工厂和绿地工厂两期建设，年产目标分别为6GWh和12GWh，其中第一期棕地工厂改造建设预计2022年底正式启动，2023年9月实现第一条产线3.5GWh的正式投产。基地棕地和绿地工厂完全投产后预计可实现年产18GWh的产能目标。



国轩哥廷根工厂厂长 Ahmet Toptas博士介绍：哥廷根基地会以产品为导向，以实现碳中和为终极目标，打造欧洲本土化的产品研发团队，结合欧洲新能源市场发展与技术导向，研发符合欧洲本土的新能源电池产品，开展大巴电池、汽车电池、储能电池、移动充电等系列产品的生产，未来客户拟覆盖储能、商用车及乘用车领域。“国轩高科先进的磷酸铁锂电芯技术，加上经验丰富的德国员工，严格的质量管控和欧洲高标准的品质要求，未来客户拟覆盖储能、商用车及乘用车领域，满足欧洲新能源市场的需求，助力国轩高科加速开拓海外市场。”



首款海外便携储能产品将在哥廷根本地化制造

继国轩高科5月份发布了半固态电池和首款智能移动储能充电桩之后，国轩高科的电池产品家族再添新成员。开幕仪式当天，哥廷根基地发布了首个面向海外市场的便携储能产品品牌GenDome，及其首款大容量便携移动储能产品Gendock 3000，可将太阳能和风能转化为电能；可帮助客户管理家庭能源使用，满足日常家庭和户外使用需求，能够满足客户99%的电力需求，有效减少能源支付账单。该款家用储能产品有三种不同型号，由国轩高科的国际业务团队研发及制造，未来主要面向欧洲市场，后期该产品将在哥廷根基地实现本地化制造。



开幕仪式当天，由国轩高科、百人会(Committee of 100)、布伦瑞克大学(Technical University of Braunschweig)、哥廷根经济促进与城市发展协会(GWG)和德国中国商会(Die Chinesische Handelskammer in Deutschland, CHKD)、同济大学汽车学院等联合举办的第五届新能源经济论坛也在哥廷根工厂顺利召开。论坛围绕中欧经济关系、能源革命、低碳化、新能源市场等话题进行讨论，吸引了新能源产业多家名企高管，大学教授学者及相关经济政要参加。



国轩高科董事长李缜: 中国技术加德国工艺，国轩电池开启“欧洲造”

国轩高科国际业务总裁李晨在闭幕致辞中介绍，国轩高科是一家全球化公司，为海内外供应商、客户等其他合作伙伴提供能源解决方案。“我们不仅聚焦新能源电池产品开发和推广，同步也致力于开拓TC业务。”李晨表示，2022年5月至今，国轩陆续发布国轩自主研发的首款面向普通消费者的易佳电智能移动储能充电桩产品和面向海外市场的Gendome便携储能产品。2025年国轩高科全球产能规划将达到300GWh，其中海外产能规划100GWh。



国轩高科董事长李缜在致辞中表示，今天我们在这里开启国轩电池在德国乃至欧洲的应用研发和产品制造。国轩的哥廷根工厂，将逐步从过去的生产汽车零部件，转变成制造电池应用产品，这是一个艰难但充满希望的历程。在此过程中一要保护好已有的企业文化，二要积极参与哥廷根的城市发展，三要加快产品转型的步伐。“我们一定将中国先进的电池技术，德国先进的工艺工程，完美地结合起来，创造更加美善的产品，贡献给社会，以推动新能源产业的进步与发展。”





话题 Press release summary



部门 替代能源, EVs, Transportation

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

