玄武云招股中：国内最大智慧CRM服务供应商 核心客户净收入留存率超100%

香港, 2022年6月27日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道,大数据时代,数字化浪潮席卷而来,智慧CRM集云和全触点通信、人工智能和数据智能等功能为一体,提供PaaS和SaaS服务,使客户能够以更高效和有效的方式管理其整个业务周期。随着企业数字化转型需求成为行业趋势,管理企业关键运营的智慧CRM服务正快速取代传统CRM服务,成为企业的新选择。



成立于2010年的玄武云科技控股有限公司(「玄武云」,股份代号:2392.HK)是智慧CRM服务行业的领导者,专注于为用户提供综合智慧CRM服务,覆盖用户全渠道及全生命周期,为企业效率增长以及收入提升注入新动力。6月24日,玄武云开启港股招股,最高发售价为每股6.91港元,距香港上市仅一步之遥。



智慧CRM服务行业龙头 服务涵盖客户全生命周期



玄武云向客户提供CRM PaaS及CRM SaaS服务,凭藉云和全触点通信、人工智能及数据智能能力,为客户提供综合智慧CRM服务,覆盖客户全渠道及全生命周期,助力其业务获得成功。和大部分CRM公司专注于某个领域或某个服务,通过生态融入行业云不同,玄武云研发的aPaaS平台,可针对不同行业场景提供个性化开发服务,为客户提供覆盖全渠道、全生命周期的产品及服务。按2021年的国内智慧CRM服务供应商收益计,玄武云是中国国内最大的智慧CRM服务供应商。



长期以来,玄武云积累了多个高增长行业的头部客户群。于2021年,玄武云智慧CRM服务覆盖食品及饮料分部百强企业中的28家及24家、日用品及白酒分部百强企业中的20家及10家、银行分部百强企业中的37家、138家受监管证券公司中的30家、互联网及软件分部百强企业中的21家及15家。根据弗若斯特沙利文报告,在金融、TMT及政企行业,按中国智慧CRM服务行业2020年的收益计,玄武云分别排名第一、第一及第三。



在为客户提供智慧CRM服务的过程中,玄武云积累了丰富的行业经验以及专业知识,同时覆盖全生命周期的服务模式使其能够很好地适应市场动态变化,满足客户不断增长的CRM需求,形成较好的客户粘性。2019-2021三个年度,该公司核心客户的年度净收入留存率从2019年的99.9% 升至2021年的102.2%。无论是从市场份额、客户合作还是产品复购数据来看,玄武云综合竞争力均处于行业领先地位。



行业极具增长潜力 有望迎来加速释放



从行业发展来看,随着智慧CRM服务的数字化转型及越来越高的市场接受程度,更多的企业将采用智慧CRM服务。根据弗若斯特沙利文报告,中国智慧CRM服务市场的TAM预计将由2021年的人民币718亿元增长至2026年的人民币2,800亿元,复合年增长率约为31.3%。智慧CRM服务市场的总收益预计将由2021年的人民币72亿元增长至2026年的人民币368亿元,复合年增长率高达38.6%。



玄武云在多个行业领域深耕多年,高度可扩展的业务模式可以支持公司以较低的边际成本扩展各个行业内的中小型企业,从而实现更高的经济效应。同时,多元化的服务组合也为公司制造出交叉销售机会,贡献更多收益。在强大云基础架构支持下,公司的综合智慧CRM服务能够满足客户业务拓展过程中逐步增加的CRM需求,并将受益于中国智慧CRM服务行业需求的强劲增长。



业绩方面,玄武云于过去几年实现了显着增长。2018年至2021年,收益分别约人民币5.19亿元、6.00亿元、7.97亿元、9.92亿元,复合年增长率为24.1%。展望未来,智慧CRM服务行业增长潜力十足,本次IPO后,玄武云的品牌实力和资本实力将进一步增强,业务成长有望加速释放。





