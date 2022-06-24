佳明集团控股有限公司公布截至2022年3月31日止之全年业绩



香港, 2022年6月24日 - (亚太商讯) - 佳明集团控股有限公司（「公司」，连同其附属公司合称「集团」，股份代号：1271.HK）今天公布截至2022年3月31日止年度（「2021/22年度」）全年业绩。



摘要



-- 收益录得8.179亿港元，较上一个财政年度减少45.2%

-- 全年溢利约1,750万港元，倒退88.2%

-- 建议派发末期股息每股4.0港仙

-- 透过未来扩展两座新数据中心，对持有及营运数据中心业务维持正面乐观态度

-- 积极寻求增加香港土地储备作物业发展

-- 执行中国广西省南宁市的房地产开发计划，目标市场为高档银龄住宅市场



2021/22年度集团综合收益由截至2021年3月31日止年度（「2020/21年度」）的11.337亿港元减少45.2%至8.179亿港元。收益减少乃因九龙启德之建筑项目在2021/22年度处于完工阶段，因而确认较低收益所致。



集团在2021/22年度的净溢利为1,750万港元，与2020/21年度1.49亿港元相比下跌88.2%。 每股盈利为1.2港仙（2021年：10.5港仙）。 2021/22年度业绩下滑是由于(i)处于完工阶段的启德建筑项目确认的收益和溢利减少；(ii)售出「明寓」标准单位获得较低利润；以及(iii)一个已竣工建筑项目之更改工程订单出现亏损。撇除投资物业的公平值变动后，集团录得基础亏损约7,520万港元（2020/21年度：基础溢利1.48亿港元）。



集团相信，长远的高股息政策是与股东分享利润最佳的回馈。因此，董事会宣布拟派发2021/22年度末期股息每股4.0港仙。连同已派付的中期股息每股4.0港仙和特别中期股息每股20.0港仙，2021/22年度的股息总额为每股28.0港仙。



来自建筑业务的收益由2020/21年度约11.337亿港元减少65.1%至2021/22年度约3.955亿港元。收益减少乃九龙启德之建筑项目在2021/22年度处于完工阶段因而确认较低收益所致。



集团的数据中心租赁业务于回顾年内维持稳健增长，此证明了租赁组合的素质与多年来策略的正确。iTech Tower 1和iTech Tower 2的收益由2020/21年度约1.647亿港元增加18.4%至2021/22年度约1.95亿港元，主要由iTech Tower 2已签约之客户增加使用数据中心空间带动。



集团的数据中心业务未来将以坚实的基础转为以增长为重点，继续执行保持稳健及持续增长的现金流策略，进一步多元化扩展高端数据中心的版图。位于新界粉岭安居街3号及安全街8号的两幅地块将发展为两座全新高端数据中心作租赁用途，估计总楼面面积约185,000平方呎。两幅地块正在申请以换地方式改变土地用途。安居街3号和安全街8号项目预计分别于2025年中和2026年中完成。



集团位于九龙太子道西279号的高档住宅项「明寓」销售良好。于2021/22年度完成六个单位之销售，确认之收益约2.217亿港元。



青衣「明翘汇」项目销售表现十分理想，累计已售出逾92%之单位。项目于2022年3月获发满意纸后，售出单位于2022年4月中开始交付予买家，相关47.5亿港元之销售收益将于22/23财政年度上半年确认入账。



在中国内地的地产发展方面，集团于2021年7月透过政府公开拍卖获得其在中国内地的第一块地块。该地块位于广西省南宁市武鸣区内广西-东盟经济技术开发区。地盘面积约574,000平方呎，拟发展为以休闲和健康生活为主题的高档住宅项目。初步发展拟包括高层住宅、别墅、零售商店及康养中心。目标客户将为银龄和退休人士以及其家属。预计总楼面面积约为 1,100,000 平方呎。地盘平整已完成。规划和设计工作正在进行中。



佳明集团控股主席兼执行董事陈孔明先生总结：「我们第一个房地产发展项目「明翘汇」的成就证实了我们已经成功转型为房地产发展商，我们有信心来年取得令人满意的业绩。我们将持续推售「明翘汇」和「明寓」余下的单位，为集团进一步贡献现金流。」



「展望未来，2022年仍然是充满挑战的一年，前景仍具重大的不确定性，包括可能出现新一波新型冠状病毒传染、美国联储局加快加息步伐引发本地息率趋升、以及全球地缘政治的不确定性。另一方面，本地用家刚性需求、有限土地供应和按揭息率处于低水平的环境仍继续支持本地住宅市场。我们对住宅物业市场维持谨慎乐观态度。面对重重挑战及不确定性，我们坚持以审慎策略管理本集团的业务和制定策划，并持续物适香港和中国国内南宁市合适的物业发展项目，以巩固本集团的长远发展。商业运营和个人相互沟通在疫情期间加速数码转型推动了高端数据中心的需求。我们目前致力发展粉岭两座新的数据中心，并继续寻找新的发展机会。」



有关佳明集团控股有限公司 （股份代号：1271.HK）

佳明集团控股主要从事楼宇建筑、物业租赁及物业发展业务。作为本地高端数据中心批发主机代管供货商，集团现时是香港拥有及使用整幢大楼出租予客户作数据中心用途的服务供货商之一，客户包括跨国数据中心营运商、国际电讯公司及金融机构。集团现正营运两座高端数据中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)，亦收购了两幅位于新界粉岭的地皮，拟发展成两座新高端数据中心。此外，集团正销售青衣细山路的住宅项目「明翘汇」，以及九龙太子道西的高档住宅项目「明寓」。同时，集团拥有新界粉岭联发街1号之土块和九龙土瓜湾炮仗街41、43及45号之地盘，合计楼面面积约67,000平方呎，拟发展住宅及商业的综合项目。在中国内地，拥有位于广西省南宁市武鸣区内广西─东盟经济技术开发区，地盘面积约574,000平方呎，拟发展为总建筑面积约1,100,000平方尺的住宅项目。



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