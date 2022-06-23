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来源 EC Healthcare 医思健康公布2021/22年度全年业绩 销售额和收入逆市再创新高 分别按年飙升40.7 %及40.3%

推行多元化大健康业务策略 加速整合医疗健康服务市场

香港, 2022年6月23日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）公布截至2022年3月31日止财政年度（「年内」）之经审核全年业绩。



业绩摘要

-- 集团销售额录得创新高31.22亿港元，同比上升40.7%

-- 集团总收入大幅上升40.3%至29.20亿港元，创历史新高

-- 医疗分部收入同比大幅上升64.6%至创新高16.89亿港元，占比进一步提升至57.9%

-- 息税折旧及摊销前之盈利（「EBITDA」）大幅增长35.0%至创新高 5.36亿港元

-- 集团税后净溢利为 2.71亿港元，每股基本盈利为17.1港仙

-- 拟派末期股息每股4.2港仙（连同中期股息10.2港仙，全年共派发股息14.4港仙 ），全年派息比率为84.2%

-- 截至2022年3月31日，集团已完成6.41亿港元估值的收并购，业务横跨兽医，牙医及多个医学专科，深化医疗服务布局

-- 医疗服务覆盖医疗专科数目增加至29个，全职注册专属医生团队人数增长至251人

-- 集团的服务点数量扩张至147个，总楼面面积同比增加约34.2%至534,000平方呎

-- 集团于疫情期间积极承担社会责任，调配资源提供多种抗疫服务，同心抗疫

-- 根据弗若斯特沙利文的数据显示，以2021年收入计算，集团维持香港最大的医疗服务提供商（非医院）的领先地位



回顾年内，香港爆发第五波新冠疫情，集团业务在充满挑战的经营环境下依然持续增长，进一步巩固其行业领先地位。集团录得创新高 31.22亿港元销售额，同比增加40.7%。同时，集团录得 29.20亿港元收入， 同比上升40.3%，创历史新高。得益于集团在科技，服务，品牌及公司文化的长期投入，以及集团灵活且高效的管理运营，集团内生业务的收入较上年度上升49.8%至27.61亿港元，占比进一步提升至94.6%。



年内，医疗服务业务板块仍然为集团最主要的收入驱动力，医疗服务业务录得新高16.89亿港元收入，同比大幅上升64.6%。集团息税折旧及摊销前之盈利为5.36亿港元，按年增长35.0%。集团税后净溢利为2.71亿港元，较上年度上升19.9%。然而，由于集团在香港第五波疫情期间配合政府防疫要求，美容养生业务曾暂停营业共104日，期内暂停营业84日，致使净溢利承压。



本公司权益股东应占净溢利上升2.4%至 1.98亿港元。每股基本盈利为17.1港仙，去年同期为18.8港仙。董事会建议派发末期股息每股4.2港仙。



年内集团客户服务个人客户数稳步增加至182,300人(1)，老客户贡献之收入占集团本财年收入的64.3%(2)。客户忠诚度维持在高水平，客户的复购率达90.2% (3)。集团构建的大健康闭环生态系统发挥协同效益，年内有超过27.5%的客户跨品牌进行消费(4)。同时，集团一直保持着优质的服务质量，客户满意度高达99.96%(5)。根据弗若斯特沙利文的数据显示，以2021年收入计算，集团保持了香港最大的医疗服务提供商（非医院）的领先地位。



集团通过内生增长与并购进一步扩张服务点数量。集团本财年内成功进入兽医领域，收购了7间宠物医院，2间宠物用高端影像中心。截至2022年3月31日，集团于香港营运共127个服务点，澳门4个及中国大陆16个，总楼面面积共约534,000平方呎。本财年净增加的136,000平方呎楼面面积中71.9%来自医疗业务，28.1%来自医美业务及美容养生服务业务。



医疗服务业务快速增长

医疗业务方面，年内市场对集团提供的医疗服务维持旺盛需求，集团通过内生增长与并购持续扩大市场份额。年内集团医疗分部收入同比大幅上升64.6%至创新高16.89亿港元，占集团总收入比例进一步提升至57.9%，其中内生增长及并购增长的贡献分别为95.0% 及5.0% 。内生增长受益于抗疫相关服务需求急增及市民健康管理意识持续提升。于本财年，集团于医疗板块共执行4.61亿港元估值的收并购，覆盖牙医及多个医学专科。集团医疗服务能力进一步提升，覆盖医疗专科数目达29个，全职注册专属医生团队人数进一步增长至251人。



美学医疗及美容养生服务业务维持韧性

美学医疗及美容养生业务方面，得益于集团多年来累积的坚实的品牌力，集团得以在波动的环境下维持业务的稳定发展。年内，集团美学医疗及美容养生分部贡献收入10.91亿港元，同比上升10.2%，其中来自中国香港部分维持稳定，达8.05亿元港元，来自中国大陆收入同比上升28.4%至1.73亿港元；受益于医疗旅游的强劲复苏，来自中国澳门收入大幅上升119.6%至1.13亿港元。



支持小区 同心抗疫 承担社会责任

集团作为香港领先的民营健康医疗服务机构，在疫情期间积极承担社会责任，提供多种抗疫服务，例如集团旗下诊所推出遥距医疗及送药服务，亦透过旗下化验所提供政府认可的新冠病毒核酸检



测及抗体检测服务。集团亦为市民提供新冠疫苗注射服务，并联合慈善团体捐赠快速检测包予有需要人士。



订立2030年可持续发展目标

集团将可持续发展目标融入业务实践，积极采取措施成立可持续发展工作小组，并在董事会监督下制定长期可持续发展战略。年内集团携手第三方机构完成了利益持份者参与调研，并以调研结果为依据订立了2030年可持续发展目标。我们发现运营及信息科技系统相关之风险是集团利益持份者较关注的议题，集团携手第三方机构检视了目前的数据管治框架并给出了优化意见。



报告期后的业务最新发展

集团于报告期后，宣布了两项医疗资产收购、一个合资项目及签订首笔可持续发展表现挂钩贷款，进一步提升集团的医疗板块市场份额，深化医疗服务布局。



2022年4月7日，集团宣布以总现金代价1,575万港元收购大埔一家兽医医院的75%已发行股本，待收购完成后，集团将于香港经营8家兽医医院、2间动物影像中心；



2022年 5月 23日，集团宣布以总现金代价4,125万港元收购美邦医学体检中心及其附属公司75%已发行股本，于收购完成后，集团将运营总计6间体检中心，全面覆盖香港新界，九龙及港岛，实现对香港体检市场的进一步整合；



2022年6月6日，集团宣布开创医疗业务租户与业主双边赋能合作，与房地产投资管理公司凯龙瑞集团及亚洲联合基建控股有限公司成立合资公司，联合于香港兴建优质的医疗级别专用大厦。大厦落成后集团将成为主要承租人。集团已有条件同意向合资公司作出不多于2.75亿港元的初步出资，占合资公司发行股本总额的30%。



2022年6月21日，集团订立首笔总额7亿港元的可持续发展表现挂钩贷款，成为香港医疗健康服务行业中首家订立此类贷款的公司，彰显集团在行业中的领先地位，并再次肯定可持续发展在集团未来发展战略中的重要性。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生总结：「集团相信医疗市场在充满挑战的经营环境下将总体维持韧性，且长期而言公营及民营医疗健康领域的合作将推动香港民营医疗市场的支出不断增加。展望未来，集团将持续拓展医疗服务以及美学医疗及美容养生两大板块的业务多元化水平，进一步满足客户的需求，扩展服务范围。集团亦将持续推进与科技，电讯，房地产，保险及制药领域巨头的深度合作以不断完善医思闭环大健康生态系统。



集团将遵守可持续发展之相关承诺。展望未来，集团期待携手价值观相同的持份者，在可持续发展的道路上不懈努力。集团将不断完善可持续发展战略，实现公司乃至小区之长远福祉。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供货商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智能，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



1. 以年内收入计

2. 老客户年内收入贡献除以该财年总收入

3. 21财年客户于22财年收入贡献除以21财年总收入

4. 年内消费多于一个品牌服务客户数除以年内全年客户数

5. 100%减重大负面回馈占本集团该年内总收入比例



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iPR奥美公关

刘丽恩 / 陆咏诗 / 叶子欣

电话：(852) 2136 6952 / 2169 0467 / 3920 7649

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