思摩尔国际荣获《机构投资者》最受尊崇公司等五项大奖

香港, 2022年6月23日 - (亚太商讯) - 全球最大电子雾化设备制造商 - 思摩尔国际控股有限公司(「思摩尔」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:6969.HK)宣布,在全球最具影响力的金融杂志之一《机构投资者》杂志公布的“2022年亚洲(日本除外)管理团队”榜单中,思摩尔在138间获得提名的亚洲日用消费品企业中脱颖而出,被评选为日用消费品企业第三名,并获得重量级奖项“最受尊崇公司”。同时,公司荣获“最佳社会及企业管治(ESG)”第二名、“最佳首席财务官”第三名、“最佳投资者关系方案” 第二名及“最佳投资者关系专业人员”第二名等多个单项大奖。



《机构投资者》杂志由Gilbert E.Kaplan先生在1967年在纽约创立,为全球领先的企业管治及投资者关系研究公司,其母公司欧洲货币机构投资者集团,是伦敦证券交易市场的上市公司,同时是富时250指数的成员之一。《机构投资者》的奖项评选活动开展已超过50年。作为全球范围内最为顶尖及受业界关注的金融刊物,该杂志每年都会邀请全球顶尖金融机构的买方分析师、基金经理和卖方研究人员作为评委,评选出在企业管治及投资者关系管理方面表现卓越的上市公司。该奖项每年评选标准非常严格,每次评选皆会引起资本市场讨论热潮,赢得业界的高度尊重和认可,对市场具有风向标作用。在2022年的排名中,共有5,524名买方分析师及卖方分析师从财务讯息披露、企业管治及投资者关系等核心维度,从18个行业共1,612家获得提名的上市公司中进行评选,并最终评选出46家最受尊崇公司。



自2020年上市以来,思摩尔一直重视投资者关系管理及维护工作。公司致力通过专业、及时、全面的市场交流及信息披露,实现与资本市场的高效顺畅沟通。疫情期间,公司通过业绩发布会、券商策略会、反向路演、定期投资者调研及产品发布会等多渠道与资本市场保持双向沟通,得到了资本市场的一致认可。



此外,思摩尔持续深化ESG战略并将可持续发展作为公司日常运营和业务决策的重要一环。2021年1月,公司获得全球最大指数公司MSCI(明晟)ESG的A级评价并在最新一期的评级中维持A级评价。此次《机构投资者》ESG奖项的颁发,是对公司在可持续性发展、社会责任及企业管治方面的重要认可。在2021年,思摩尔实现温室气体排放密度同比下降约16%,用水消耗密度同比减少约9.4%的优异成果。同时,年内公司定下四大行动方向及目标:2050年前实现运营排放碳中和、2030年前实现30%能耗来自可再生能源、妥善处置废弃物、鼓励回收、充分利用水资源及减少水消耗,致力在企业运营的全方位实现“零碳企业”这一目标。此外,在过去数年,公司亦不遗余力地参与不同类型的社区贡献活动,贡献范畴包括青年学习及发展、抗洪救灾、社区参与、扶贫济困和抗疫等,其中在2021年集团公益活动投入资金超过1,130万元人民币,员工义务工作时数超过500小时,总培训时数超过346万小时。



思摩尔董事会主席兼行政总裁陈志平表示:“本次公司在《机构投资者》荣获诸多重要奖项,是国际资本市场对思摩尔过去业务表现、企业管治、ESG领域、投资者关系维护等工作的高度认可。未来,思摩尔将再接再厉,积极主动做好投资者关系管理工作,争取再创佳绩。同时将继续坚持长期主义和技术制造领先的战略,专注打造全球领先的雾化科技平台,为客户、合作伙伴、员工、股东乃至全社会创造长期价值。”



思摩尔业务始于2006年,是全球领先的雾化科技解决方案提供商。自成立以来,思摩尔始终坚守“雾化让生活更美好”的使命,持续探索雾化技术创新与应用边界,突破想象,超越期待。



凭借强大的研发实力和领先的制造能力,思摩尔已成为全球最大的电子雾化设备制造商,在全球拥有10所基础技术研究院,产品远销50多个国家和地区。2020年7月10日,思摩尔正式在香港联合交易所上市(股份代号:6969.HK)。2021年,思摩尔以22.8%的雾化器市场份额,位列全球第一。





