Tuesday, 21 June 2022, 23:47 HKT/SGT Share: Sirnaomics于第四届RNA疗法：从概念到临床专题讨论会上汇报其专有的GalAhead™双靶点RNAi疗法的最新进展

美国马里兰州盖瑟斯堡市，中国苏州生物医药产业园, 2022年6月21日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.（“公司”，“Sirnaomics”，股份代号：2257.HK），是一家行业领先的专注于探索及开发RNAi疗法的生物制药公司。Sirnaomics宣布本公司首席技术官Dmitry Samarsky博士将于第四届RNA疗法：从概念到临床专题讨论会（The 4th Annual RNA Therapeutic：From Concept to Clinic Symposium）上分享本公司专有GalAhead™技术及其产品管线的双靶向RNAi疗法最新研发与应用扩展。专题讨论会将于2022年6月22日至24日以线上会议形式举行。



Sirnaomics专有的基于GalNAc-RNAi疗法递送平台GalAhead™依托于独特的RNA结构，可以“沉默”单个或多个mRNA靶点，特别是两个关键技术组件mxRNA™（小型化RNAi触发器）及muRNA™（多单位RNAi触发器）。mxRNA™由长度约为30 nt的单链寡核苷酸组成，旨在下调单类基因。而muRNA™由多条单链寡核苷酸组成，允许同时“沉默”两个或多个目标。Sirnaomics将于专题讨论会展示上述两种技术的数据，尤其是已在动物模型中获得验证的muRNA的双靶点基因沉默活性，以及报告基于GalAhead™的治疗项目取得的快速进展。



演讲详细资讯

-- 演讲主题：GalAhead™：一种可下调单类基因或多类基因的新型疗法GalNAc-RNAi递送平台

-- 演讲者：Sirnaomics首席技术官Dmitry Samarsky博士

-- 日期：2022年6月22日至24日（本次演讲将以预先录制的形式呈现，内容将上载至大会网站按需提供。）

-- 会议地点：于专题讨论会网站线上举行



“Sirnaomics正致力于开发RNAi递送技术以实现更高效率的治疗应用。公司新型的GalAhead™技术的单靶点与双靶点的RNAi疗法已经在啮齿动物和非人类灵长类动物模型中得到了反复验证。” Sirnaomics创始人、董事会主席、执行董事、总裁兼首席执行官陆阳博士表示，“我们期待在2023年扩展我们的GalAhead™递送平台及其RNAi候选药物进行临床试验以治疗各种肝脏代谢类疾病。”



Sirnaomics首席技术官Dmitry Samarsky博士表示：“自我们于2019年正式向公众介绍了Sirnaomics的GalAhead™技术以来，该技术被反复证明是稳健且具有重现性的。有鉴于此，我们计划在2022年底前提交首个候选产品的IND申请。今年我们已经提名了另外四个基于GalAhead™递送平台的开发性候选药物，包括首个双靶点分子，我们计划在2022年底前新增更多的候选药物。”



如欲了解有关Sirnaomics演讲更多资讯，请浏览专题讨论会网站： https://www.umassmed.edu/RNATx/。



关于Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司，公司候选产品处于临床前及临床阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司，且是首家将其核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。如欲了解更多关于公司资讯，可浏览： www.sirnaomics.com。



联系方式：

Dmitry Samarsky, PhD

Sirnaomics首席技术官

电邮：DmitrySamarsky@sirnaomics.com



投资者关系：

叶永基

Sirnaomics中国区首席财务官

电邮：NigelYip@sirnaomics.com



美国传媒查询：

Alexis Feinberg

电话：+1 203 939 2225

电邮：Alexis.Feinberg@westwicke.com



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电邮：sirnaomics.hk@pordahavas.com





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