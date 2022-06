Monday, 20 June 2022, 17:24 HKT/SGT Share:

来源 APEX-BRASIL 第五届巴西投资论坛汇聚全球商界领袖 积极推动巴西优质投资机会

上海, 2022年6月20日 - (亚太商讯) - 由巴西出口投资促进局(“ApexBrasil”)与美洲开发银行及巴西联邦政府携手举办的拉丁美洲最大的招商引资论坛—第五届巴西投资论坛(“BIF 2022”)在6月15日圆满结束。于论坛期间,多位重量级演讲嘉宾就不同议题发表意见,共同讨论巴西的商业环境和机遇,并推动多个优质投资项目。



是次BIF 2022取得圆满成功,多项数据创下历来新高。论坛成功吸引并展示了157个投资项目,估计投资价值高达664亿美元,预计将为巴西创造20万个直接和间接的就业机会。投资项目主要集中在运输及基础建设领域,包括机场、铁路、公路、港口、石油天然气和能源。当中,铁路领域最受投资者青睐,论坛期间共展示了61个铁路项目,总投资额达318.1亿美元。第二位受投资者追捧的行业为公路市场,公路项目合同价值达222亿美元,共建设公路14,383公里。此外, BIF 2022亦展示了63个总投资价值达91亿美元的机场项目,2个总投资价值达32亿美元的能源项目,以及2个总投资价值达2.46亿美元的石油及天然气勘探项目。



鉴于2019冠状病毒病疫情持续,BIF 2022首次采用在线线下混合模式举办,今年参与人数仍成功创下历年新高,吸引超过5000人参加。来自61个国家的800名企业家及高管于圣保罗世贸中心亲身出席论坛,来自100个国家的4000多名潜在投资者则透过线上方式参加,总参与人数超过5000人。论坛汇聚超过350位巴西联邦及州政府代表以及多家领先跨国公司的行政总裁,并一连两天进行了19场主题演讲及座谈会,涵盖各种热门话题,包括巴西最新的商业环境、创新的商业模式、股权投资方案、全球价值链的发展动向。



ApexBrasil主席Augusto Pestana表示,巴西的营商环境正以前所未有的程度进步,为企业家提供了更好的条件扩展业务,从而推动商品及服务的扩张和创新,并为数百万巴西人带来更多就业机会和收入增加。



Augusto Pestana续指,就如巴西加入经济合作暨发展组织(OECD)时表明,巴西正以务实和勇气加快实现现代化及向世界开放市场,并已成为一个寻求最佳标准和实践的国家。





