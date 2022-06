王朝酒业2022年产品升级 以更时尚、年轻化新品激发品牌活力

香港, 2022年6月20日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号:00828) 进行2022年产品升级,推出革新小容量373毫升及180毫升螺旋盖产品、「怡色」系列礼盒包装以及国风版系列,为消费者带来更时尚、年轻化的新品,抢占年轻消费者市场。

革新小容量373毫升及180毫升螺旋盖产品

「怡色」系列礼盒版包装

汉字版「王朝」字样的国风版系列新品

集团推出颠覆传统葡萄酒市场的小容量373毫升及180毫升王朝老干红葡萄酒及半干白葡萄酒,以创新小瓶装设计打入年轻消费者市场。相比集团传统葡萄酒的750毫升容量,新产品采用螺旋盖设计,提供更加便捷的品尝途径,更适宜年轻人随时随地即兴喝葡萄酒。当中,180毫升系列以一盒六瓶的包装亮相,剑指啤酒市场,为年轻人聚会畅饮提供另一选择。此外,373毫升系列更增加赋能功能,通过与O2O平台结合,消费者扫描二维码后即可获得奖赏,既能提升消费者与品牌的互动,又能把实惠和惊喜直接带给消费者,把王朝产品推广给更广泛的消费者人群。



王朝针对年轻消费者的入门级价位产品「怡色」系列葡萄酒去年推出后反应热烈,今年在原有产品的基础上增加了礼盒版包装,为亲朋好友聚会及佳节喜庆提供最佳送礼选择。「怡色」系列聚焦年轻消费群体的即饮渠道,可配搭火锅、融合菜式、私房菜等年轻人喜欢的菜式,因此深受年轻人喜爱。加上结合小红书、抖音、快手、微博等新媒体营销,「怡色」系列成功晋身为网络上的爆红产品。



王朝产品一直以「DYNASTY」品牌展示,为进一步加强王朝品牌认知度,特别推出以汉字版「王朝」字样为主元素的国风版系列,更能突显王朝作为国产葡萄酒品牌,顺应国潮风,吸引追求国货、国潮的电商主流消费群体。王朝计划在电商全渠道推广国风版系列,除了已于主流电商平台推出外,亦会采用直播、视频等辅助推广方式,深耕新零售渠道。



王朝近年积极求新,聚焦「5+4+N产品战略」,其中「N」代表集团推出N项需求定制,不断开拓创新产品,以满足中国不同类型消费群体的多元化需求。王朝通过2022年产品升级推出更便捷品尝、更年轻化以及顺应国潮风的新品,可激发品牌活力,加强面向年轻消费者的产品布局,并巩固王朝作为国产葡萄酒代表的品牌形象。





