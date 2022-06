万隆、雅各臣及健倍苗苗成立合资公司 拓展大中华区及亚洲专科药及品牌医疗保健市场

香港, 2022年6月15日 - (亚太商讯) - 万隆控股集团有限公司(「万隆」,连同其附属公司「万隆集团」; 股份代号:0030.HK),其控股股东为云南白药集团股份有限公司(证券代号000538.SHE)、雅各臣科研制药有限公司(「雅各臣」,连同其附属公司(不包括健倍苗苗集团)统称「雅各臣集团」;股份代号:2633.HK)及健倍苗苗(保健)有限公司(「健倍苗苗」,连同其附属公司统称「健倍苗苗集团」;股份代号:2161.HK)今天联合宣布成立万隆雅健药业有限公司(「合资公司」),以把握大中华区及亚太地区专科药及品牌医疗保健市场的增长机遇。

后排:由左至右:万隆行政总裁汤明先生及雅各臣执行董事及健倍苗苗非执行董事严振亮先生见证签约仪式;前排:由左至右:万隆执行董事及副行政总裁刘周阳先生及雅各臣首席财务官余振球先生签署合资公司协议

合资公司由万隆、雅各臣及健倍苗苗分别拥有60%、20%及20%权益,将主要从事获取专科药(包括罕见病用药)、非处方药、品牌医疗保健品(包括草药产品)及医疗器械的授权,以及于大中华区及亚洲地区之经选定市场销售及分销该等产品,并发掘战略性合适的并购机会。



凭借三家公司各自的市场知识、能力及网络,合资公司旨在于上述地区的高增长专科药物、品牌医疗保健品及医疗器械市场建立稳固的据点并实现实质商机。



万隆行政总裁汤明先生表示:「大中华区及亚太地区的医药、医疗保健及医疗器械市场的前景秀丽,加上後疫情時代下個人醫療保健意識日漸提高,為合資公司提供了巨大的市場潛力。从数据上来看,内地医药和医疗保健市场未来数年的年均增长率超过9%,增长十分强劲。我们很高兴与雅各臣和健倍苗苗建立战略合作伙伴关系,以扩大我们的医疗保健贸易产品组合,并利用我们的协同优势抓住及实现市场机遇。」



雅各臣執行董事嚴振亮先生表示:「我们很高兴与万隆强强连手。并期望通过合资公司加强我们在大中华区及亚洲市场的据点。这次合作与我们市场扩展之策略不谋而合,合资公司将促进及加强我们于该等地区之专科药、品牌医疗保健品和医疗器械市场的准入,并透过合资平台为合作伙伴缔造交叉销售协同效应。」



关于万隆控股集团有限公司(股份代号:0030)

万隆控股集团有限公司为一间国际化的医疗保健产品贸易公司,业务遍及大中华地区及主要亚洲市场(包括日本、韩国及东盟国家),作为美国、瑞士及其他欧盟企业的品牌产品认可总代理,万隆的产品组合拥有广泛的精选医疗保健产品。有关万隆的更多详情,请浏览集团网站:http://0030.com.hk



关于雅各臣科研制药有限公司(股份代号:2633)

雅各臣是本地领先的医药公司,拥有垂直整合的业务,包括基础药物及专科药物的研发、生产、分销、销售及物流。作为本地主要的非专利药供货商,集团在香港私营及公营领域,具有最广泛的销售及分销的市场覆盖,并积极向策略性选择的亚洲市场伸延扩展。集团于香港设有10间PIC/S GMP认证的非专利药生产设施,并在各种治疗药物类别中拥有广泛的产品组合与享有优越市场地位。



同时,集团一直致力透过增加各种高增值产品,策略性地扩大其非专利药的产品组合。扎根香港,集团已于中国、澳门、台湾、新加坡及柬埔寨开设营运子公司,建立区域性商业平台,以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自 2017 年 6月 1 日,集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站:http://www.jacobsonpharma.com/



有关健倍苗苗(保健)有限公司 (股份代号:2161)

健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司,产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的营销专业知识并具备深厚的制药背景,秉承产品功效和质量至上的优良传统,在行业内定位独特,致力于满足消费者的保健需要。作为本地领先的品牌医疗保健品运营商,集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品,包括品牌药、品牌中药及健康护理产品,其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「德国秀碧除疤膏」、「德国宝宝手指水」、「美德玛宝儿除疤膏」、「唐太宗活络油」、「飞鹰活络油」及「十灵丹」等家喻户晓的传统品牌。有关集团详情,请浏览: www.jbmhealthcare.com.hk





