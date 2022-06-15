市场首批科创票据花落兴业银行

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|Wednesday, 15 June 2022, 10:56 HKT/SGT
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香港, 2022年6月15日 - (亚太商讯) - 6月14日，兴业银行主承销的市场首批用途类科创票据成功发行，为象屿集团募集资金10亿元，专项用于厦门天马显示科技有限公司建设第六代柔性主动矩阵有机发光二极体（AMOLED）项目生产线项目，该项目为国内最大的柔性AMOLEO单体工厂。
此前，兴业银行已于6月初主承销落地市场首批2单主体类科创票据，为中交第二航务工程局有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司合计募集资金15亿元，支持科技创新引领产业升级。
“科创票据精准支持了科创领域企业融资需求，进一步拓宽了债券支持实体经济路径，为科创领域提供了低成本直达资金，有效助力资本市场服务国家创新驱动发展战略。”兴业银行投资银行部总经理林舒表示。
据了解，5月20日，交易商协会整合高成长型企业债务融资工具、双创专项债务融资工具和创投企业债务融资工具三大科技创新主题融资产品工具箱，升级推出科创票据，支持科创企业发债用于生产经营，非科创企业发债用于科创领域的股权投资、基金出资、项目建设等，引导资金向科技创新领域集聚，助力加快建设科技强国。
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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