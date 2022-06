Wednesday, 15 June 2022, 10:49 HKT/SGT Share: 力保市场主体 兴业银行零售普惠小微贷款余额超2200亿元

香港, 2022年6月15日 - (亚太商讯) - “今年的樱桃收购,我们心里特别有底气,兴业银行为我们在线发放了200万元信用贷款,帮了我们樱桃果农的大忙。”大连金普新区大莲泡村的樱桃大棚里,大连一家果业集团工作人员正在忙碌收购果农刚采摘的樱桃,正是这笔贷款,让该果业集团有充足资金在各村设立收购点,也让果农不再为樱桃的销路担忧。



3月以来,受新一轮疫情影响,很多小微企业、个体工商户经营受困。兴业银行心系实体,风雨同舟,坚决贯彻党中央国务院决策部署要求,以自身零售信贷体制机制改革为契机,着力完善“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制,全面提升小微企业及个体工商户零售信贷的可得性、覆盖面与便利度。截至2022年4月末,兴业银行零售普惠型小微贷款余额超2200亿元,较年初增长11%,当年个人经营贷发放逾700亿元,为“保市场主体保就业保民生”输送源源不断的金融活水。



健全机制 确保敢贷愿贷

实现普惠金融可持续发展,离不开体制机制保障。今年以来,兴业银行启动实施包括零售条线等在内的体制改革,在总行层面成立一级部门零售信贷部,进一步深化零售信贷业务集约化经营,建立更加敏捷高效的零售信贷工厂,提升普惠金融服务水平。



在制度层面,该行出台《兴业银行零售小微贷款业务尽职免责实施细则》,明确零售小微企业贷款业务尽职免责的认定标准、免责范围等,进一步激发基层服务小微企业的内生动力。同时全面加快数字化转型,持续推进“天网工程”建设,以“数据+模型+系统+场景”为切入点,打造开放共享、数据驱动、模型探索、敏捷运维的零售智能风控中台,目前一期工程已上线,实现了全集团自然人风险数据的整合、共享与分层,支持对零售信贷风险的全方位扫描,全面提高了贷前、贷中、贷后风险甄别和预警能力,为高质量开展零售信贷业务保驾护航。



创新产品 夯实能贷基础

兴业银行鼓励各分行结合当地特色产业开展个人经营贷业务,形成“一行一策、一户一策”的贷款解决方案,为不同行业、不同经营群体提供融资支持,力争做到“哪里有需求,哪里就主动对接服务”。



快经贷、商车贷、产业园区贷、创业贷、光伏贷……截至2022年4月末,兴业银行共计落地逾200个“兴惠贷”特色服务专案,覆盖全国200多个城市,有效满足小微企业资金周转需求,为地方经济注入生机与活力。



为满足客户对贷款时效性、便捷性的要求,兴业银行还自研创设了消费兴闪贷、经营兴闪贷等全线上化个贷产品,并推出了针对存量经营贷客户无还本续贷的产品“连连贷”,针对房贷客户先还利息、暂缓还本金的产品“随薪供”等特色产品,灵活满足客户差异化需求,精准匹配最合适的产品。



科技赋能 提升会贷能力

兴业银行不断强化科技赋能,加快推动零售信贷向“个性化、便利化、智能化”升级。部分业务可实现当天放款,有的信用类贷款可实现秒级审批放款。



例如,该行推出的个贷数字化应用项目之一“兴通途”可以实现个贷从进件、审批到放款全线上操作,客户通过“个贷工作室”“二维码收件”等线上功能即可实现贷款在线申请,服务体验大大提升。



与此同时,兴业银行“兴智汇”APP线上审批功能可实现审批人员在移动端处理业务,让常在外跑业务的客户经理也可不受地理限制,随时随地移动办公。“不管是我们自己处理业务,还是帮客户查询审批进度,都非常方便。”基层的客户经理们纷纷点赞。





