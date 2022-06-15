力保市场主体 兴业银行零售普惠小微贷款余额超2200亿元

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|Wednesday, 15 June 2022, 10:49 HKT/SGT
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香港, 2022年6月15日 - (亚太商讯) - “今年的樱桃收购，我们心里特别有底气，兴业银行为我们在线发放了200万元信用贷款，帮了我们樱桃果农的大忙。”大连金普新区大莲泡村的樱桃大棚里，大连一家果业集团工作人员正在忙碌收购果农刚采摘的樱桃，正是这笔贷款，让该果业集团有充足资金在各村设立收购点，也让果农不再为樱桃的销路担忧。
3月以来，受新一轮疫情影响，很多小微企业、个体工商户经营受困。兴业银行心系实体，风雨同舟，坚决贯彻党中央国务院决策部署要求，以自身零售信贷体制机制改革为契机，着力完善“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，全面提升小微企业及个体工商户零售信贷的可得性、覆盖面与便利度。截至2022年4月末，兴业银行零售普惠型小微贷款余额超2200亿元，较年初增长11%，当年个人经营贷发放逾700亿元，为“保市场主体保就业保民生”输送源源不断的金融活水。
健全机制 确保敢贷愿贷
实现普惠金融可持续发展，离不开体制机制保障。今年以来，兴业银行启动实施包括零售条线等在内的体制改革，在总行层面成立一级部门零售信贷部，进一步深化零售信贷业务集约化经营，建立更加敏捷高效的零售信贷工厂，提升普惠金融服务水平。
在制度层面，该行出台《兴业银行零售小微贷款业务尽职免责实施细则》，明确零售小微企业贷款业务尽职免责的认定标准、免责范围等，进一步激发基层服务小微企业的内生动力。同时全面加快数字化转型，持续推进“天网工程”建设，以“数据+模型+系统+场景”为切入点，打造开放共享、数据驱动、模型探索、敏捷运维的零售智能风控中台，目前一期工程已上线，实现了全集团自然人风险数据的整合、共享与分层,支持对零售信贷风险的全方位扫描，全面提高了贷前、贷中、贷后风险甄别和预警能力，为高质量开展零售信贷业务保驾护航。
创新产品 夯实能贷基础
兴业银行鼓励各分行结合当地特色产业开展个人经营贷业务，形成“一行一策、一户一策”的贷款解决方案，为不同行业、不同经营群体提供融资支持，力争做到“哪里有需求，哪里就主动对接服务”。
快经贷、商车贷、产业园区贷、创业贷、光伏贷……截至2022年4月末，兴业银行共计落地逾200个“兴惠贷”特色服务专案，覆盖全国200多个城市，有效满足小微企业资金周转需求，为地方经济注入生机与活力。
为满足客户对贷款时效性、便捷性的要求，兴业银行还自研创设了消费兴闪贷、经营兴闪贷等全线上化个贷产品，并推出了针对存量经营贷客户无还本续贷的产品“连连贷”，针对房贷客户先还利息、暂缓还本金的产品“随薪供”等特色产品，灵活满足客户差异化需求，精准匹配最合适的产品。
科技赋能 提升会贷能力
兴业银行不断强化科技赋能，加快推动零售信贷向“个性化、便利化、智能化”升级。部分业务可实现当天放款，有的信用类贷款可实现秒级审批放款。
例如，该行推出的个贷数字化应用项目之一“兴通途”可以实现个贷从进件、审批到放款全线上操作，客户通过“个贷工作室”“二维码收件”等线上功能即可实现贷款在线申请，服务体验大大提升。
与此同时，兴业银行“兴智汇”APP线上审批功能可实现审批人员在移动端处理业务，让常在外跑业务的客户经理也可不受地理限制，随时随地移动办公。“不管是我们自己处理业务，还是帮客户查询审批进度，都非常方便。”基层的客户经理们纷纷点赞。
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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