HYPEBEAST旗舰大楼即将登陆美国

HBX纽约旗舰店及Hypebeans咖啡店将于6月17日正式开幕

香港, 2022年6月15日 - (亚太商讯) - 结合现代文化与生活时尚、以及编辑自主之商业及新闻的首选平台Hypebeast(股份代号:0150.HK),首栋位于美国的旗舰大楼将于本周正式登陆曼哈顿唐人区Division Street 41号。楼高7层、约25,000 平方呎的空间将展现Hypebeast 整个潮流生态系统,当中包括HBX纽约旗舰店、Hypebeans 咖啡店、活动创意空间及集团办公室总部。

全球最大的HBX旗舰店将于6月17日正式开幕,把独特的潮流文化生活由网上带到纽约社群的现实生活中。两层空间由HBX的动态视角出发,将不定期转换主题。在一楼,整个空间可以从一个「庭院」无缝地摇身一变成活动场地、展览或品牌期间限定店,并设有美国首间Hypebeans 咖啡店,以高质量的咖啡和本地采购的小食连系小区,创造共同的最潮休闲地。在二楼则可探索超过40个最炙手可热的全球知名及新锐潮流男女服饰与高质素的生活品牌。



三楼更设有一个创意空间,让各式各样的文化活动和品牌期间限定店都可以进驻Hypebeast的基地。而其余空间将会作为Hypebeast在北美的办公室总部,足以容纳逾百名员工。



关于 Hypebeast (股份代号:0150.HK)

Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流信息平台,以编辑为主导的角度提供不同内容及推介最新的潮流商品。Hypebeast 成立于2005年,并于2016年正式成为上市公司。至今Hypebeast 在各大平台的总使用者人数已达4470万,并在北美、亚太地区以及欧洲等地拥有庞大的读者群。近年Hypebeast 积极发展更多元化的业务,当中包括Hypebeast以及多个信息平台、网上商店HBX.com, 及创意制作公司 Hypemaker。更多信息请参阅 www.hypebeast.ltd。



关于HBX

HBX自 2012 年创立,是一个拥有超过 250 个精选品牌的全球电子商贸零售平台,集合知名及新兴的男装、女装和生活方式品牌。HBX专注于为客户提供最新、且引领潮流的时装、配饰、鞋履、家居和生活用品,策划最新的全球性和令人兴奋的品类。HBX 电子商务平台向全球 70 多个市场发货,并在香港和纽约设有零售店。更多信息请参阅 www.hbx.com。



关于Hypebeans

Hypebeans 是Hypebeast 第一个饮食相关的品牌,提供优质咖啡和公共空间。Hypebeans的使命是于传统咖啡店以外提供一种优质的生活模式,透过不同创意的结合和合作带来全新的文化体验。Hypebeans 在香港、首尔和纽约均设有分店,更多信息请浏览:https://hypebeans.com/。





