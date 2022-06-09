Thursday, 9 June 2022, 12:58 HKT/SGT Share: 沛嘉医疗旗下加奇生物Fluxcap®球囊导引导管获批上市 配齐急性取栓“三件套” 助力急性缺血性卒中患者救治

香港, 2022年6月9日 - (亚太商讯) - 中国具领导地位的医疗创新产品及解决方案服务商 - 沛嘉医疗有限公司 （“沛嘉医疗”或“公司”及其子公司“集团”，股票编号：9996）宣布，沛嘉医疗旗下加奇生物自主研发的Fluxcap®球囊导引导管（国械注准20223030714）获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，配齐急性取栓“三件套”。



Fluxcap®球囊导引导管拥有0.087英寸的大内腔，保障良好的器械兼容性，满足多种手术需求；采用节段式的管体加强层设计，能提供稳定的器械通路；头端0.75毫米不显影段能缩短术者的视觉盲端，提高手术安全性；头端顺应性球囊能封堵近端血流，有效减少栓子逃逸。此款球囊导引导管在机械取栓手术应用中的安全性和有效性已获多篇高级别临床研究证实：在取栓时阻断前向血流，有效减少栓子逃逸；稳定器械通路，减少取栓次数，缩短再通时间；提高mTICI 3级再通比例，使患者临床预后显著改善。



此次Fluxcap®球囊导引导管的获批标志着加奇生物已完成急性缺血性卒中（Acute Ischemic Stroke, AIS）全产品的布局。以Fluxcap®球囊导引导管、Syphonet®取栓支架、Tethys AS®血栓抽吸导管、Tethys®中间导引导管、Presgo®微导丝和Presgo®微导管为组合，加奇生物提供AIS完整解决方案，持续助力国内卒中中心的建设，推动急性缺血性卒中患者的救治工作。



集团董事长兼执行董事张一博士表示：“Fluxcap®球囊导引导管的获批标志着加奇生物AIS整体解决方案的全面上市。此获批上市是医工结合大背景下，研发团队精诚合作的典范之作，也是加奇生物积极构建全面完整的缺血产品线里程碑事件。加奇生物将持续深耕神经介入的创新领域，积极研发更具有前沿创新与高效应用的神经介入产品，为国产神经介入时代的到来，提供经得起临床检验的产品，造福广大患者。”





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



May 23, 2022 17:46 HKT/SGT 沛嘉医疗Tethys AS抽吸导管及Fastunnel输送型球囊扩张导管获NMPA批准上市 Apr 2, 2022 21:41 HKT/SGT 沛嘉医疗公布2021年全年业绩 Apr 1, 2022 10:53 HKT/SGT 沛嘉医疗公布2021年全年业绩