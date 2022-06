Wednesday, 8 June 2022, 09:36 HKT/SGT Share: 兴业银行落地市场首批中小企业外汇美式期权业务

香港, 2022年6月8日 - (亚太商讯) - 6月7日,兴业银行首笔中小企业外汇美式期权业务在广州落地,该笔业务是兴业银行通过外汇市场服务实体经济的又一创新举措。



“多亏兴业银行提供的基于美式期权的外汇套保产品,切实帮助我们有效规避了汇率风险。”广州一家中小企业负责人表示。



据了解,该企业主要从事金、银等贵金属加工、销售等业务,受疫情影响,物流不畅,叠加今年以来汇率波动较大,面临原料进口不稳定和汇率风险管理难度大等问题,外汇避险需求强烈。兴业银行当地分行结合企业自身出口敞口居多的特点和灵活交割时间的诉求,为企业量身定做基于美式期权的汇率避险管理方案,企业可自主选择交割时间,解决了企业外来回款时间不稳定的问题。



5月20日,国家外汇局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》(以下简称《通知》),鼓励金融机构通过新增普通美式期权、亚式期权等金融创新产品,加大服务实体经济力度。普通美式期权、亚式期权的开放,是国家外汇管理局基于市场主体对深化外汇市场发展需求,主动推进的外汇市场产品创新,旨在通过外汇市场工具的开放,为外汇市场注入活力的同时,为市场主体提供了多样化的外汇衍生产品工具,满足企业更全面、更灵活的外汇套保需求。





