绿地香港悉数兑付到期美元债 提振市场和投资者信心

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|Tuesday, 7 June 2022, 14:12 HKT/SGT
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香港, 2022年6月7日 - (亚太商讯) - 据悉，绿地香港（0337.HK）已如期完成境外1.5亿美元债的兑付。至此，绿地香港境外美元债券已经悉数实现兑付。
自去年下半年以来，楼市政策调控升级、融资环境持续收紧、购房者预期持续下降。在此背景下，绿地香港如期兑付美元债，无疑向市场展示了公司持续稳健发展、财务状况良好、各项经营活动有序开展的良好局面，也进一步提振了资本市场对绿地香港的信心。
实际上，绿地香港在偿还本次1.5亿美元债券前，凭借良好的现金流和稳健的财务状况，持续主动调整境内外负债结构。近2年多次使用自有资金归还境外债券合计达到7亿美元，保持着境内外市场“零违约、无展期”的记录，其深层原因也是绿地香港一直以来行稳致远的战略方针。
绿地香港董事局主席兼行政总裁陈军表示，公司始终坚持低杠杆、稳经营的发展逻辑，在行业大调整的背景下，通过精细化管理降本增效；通过审慎的财务管理强化风险管控，实现了高质量可持续发展。同时，绿地香港将进一步聚焦核心城市、核心区域，积极探索新消费趋势下的居住需求，回归产品本质，通过推行“透明工程”，打造产品核心竞争力，提升消费者信心和粘性；通过深化与供方资源战略合作，共克时艰、互利共赢，确保项目正常推进，2022年全年预计交付面积将达500万方，以实际行动兑现对业主的承诺，为广大业主打造更加美好的生活方式！
话题 Press release summary
部门 Real Estate & REIT, 业务, Construction
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