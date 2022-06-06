香港非同质化代币协会正式成立并宣布与 TADS 大奖建立战略合作伙伴关系



香港, 2022年6月6日 - (亚太商讯) - 香港首家专门从事非同质化代币（NFT）领域的注册非牟利机构香港非同质化代币协会 (NFTAHK) 于2022 年 6 月3日宣布正式成立。NFTAHK是一个由来自世界各地的个人和企业成员组成的包容性协会。协会立足香港并且放眼世界，汇聚了一众亚洲以致国际级的NFT艺术家、创作人、收藏家和爱好者。 NFTAHK致力于提供、推广及分享有关NFT收藏品和Web3.0之创作技巧、教育内容、及市场信息。

香港非同质化代币协会(NFTAHK)-- 香港首家专门从事非同质化代币(NFT)领域的注册非牟利机构正式成立







为了发展及推广 NFT 市场，NFTAHK很荣幸地宣布与TADS大奖建立战略合作伙伴关系。TADS大奖在2020年起源于香港，是全球首个针对资产通证和数字证券（TADS）的行业年度国际奖项。NFTAHK将与 TADS大奖合作在 2022 年的TADS大奖，即是第三届TADS 大奖中推出全新 NFT 类别的奖项。欢迎来自世界各地的 NFT 艺术家、创作人、收藏家和和项目方参与有关提名。如欲了解更多2022 年TADS 大奖的提名流程信息，请浏览网页 – https://tadsawards.org/。



每一个 NFT 都有独一无二的智能合约号码，就像特有的数字指纹让数字收藏品具有独特性与可追溯性等特质，可用于证明不同数字收藏品的拥有权，更能让一项交易顺畅的执行然而增添了数字收藏品的价值。根据 DappRadar 的报告，2021 年 NFT 销售额达到 249 亿美元，而 2020 年仅为 9490 万美元。



香港数码港管理有限公司首席公众使命官陈思源先生表示：「区块链技术以其去中心化、透明、防篡改和可追溯的特点，一直在推动从金融、医疗保健到艺术等行业的多种创新解决方案。 近期NFT已成为艺术界最热门的话题，但它也可以应用于许多其他领域。作为香港区块链技术和 ArtTech 的主要推动者，数码港很高兴看到一群充满激情的专业人士成立香港非同质化代币协会，进一步推动香港的NFT市场。」



NFTAHK创办人兼主席陈子伦先生表示：「香港精心设计的监管框架让加密货币市场更加清晰，并将香港定位为设立 NFTAHK 的理想地点。中国名人和艺术家对在香港推出 的NFT 项目中的优质 NFT 项目非常感兴趣，相信香港非同质化代币协会可以成为一个很好的桥梁，为中国及大湾区的 NFT 小区带来巨大的价值。」



NFTAHK联合创始人兼联席主席、iSHANG创始人兼首席执行官、及TADS大奖联合主办人李尚信先生评论说：「我们很高兴正式成立香港非同质化代币协会，有效地整合及运用行业资源，以更好地服务香港以及相邻国家的NFT小区。作为国际顶级金融中心之一，香港在完善契约、私人财产权益以及版权方面均上有很大的认受性。因此，香港有很大潜力成为亚洲和全球领先的 NFT 中心。」



NFTAHK将于 2022 年 6 月 3 日至 12 日在中环海滨户外活动空间举行的 ARTAVERSE展览中展出，并在两个展览货柜（#A04 和 #B04）中展示了 40 多位 NFT 艺术家/项目，其中一个货柜专门用于 ESG 和具影响力的 NFT 项目。艺术家/NFT项目包括（按字母顺序）Ali Ghorbani、Ape to the Moon、Asia Tigers Club、Camille Merré、ImpactNFT Alliance、ish-bytes、Jacoba Niepoort、Jacqueline Yeung、Julian Gaertner、Kowloon King、Kiyoko Tsukabayashi、Laurence Lai, Marc Gaillet, Melinda Manunta, MetaMALT, Micha Klein, OliveX, Oona, Prof. Kinsan Chung, Qi, Ruvan Wijesooriya， Sophia x Sophia。



关于香港非同质化代币协会（「NFTAHK」）

「香港非同质化代币协会」（NFTAHK）成立于 2022 年，是在香港注册的非牟利机构。 NFTAHK 提供、推广及分享有关NFT收藏品和Web3.0之创作技巧、教育内容、及市场信息。。我们的使命是帮助建立一个小区，让我们的成员能够以仅受其想象力限制的方式学习、协作、建立网络并释放他们的创造力。协会以香港作为基地，是一个由全球个人和企业成员组成的包容性协会。如欲知更多详情，请浏览 – www.nfta.hk



关于 TADS 奖项

创于2020年，「TADS大奖」是全球首个针对资产通证和数字证券的行业年度国际奖项。TADS大奖 汇集了来自世界各地的个人和企业，分享资产通证化给金融市场带来的能量，并通过认可和表彰世界各地得奖者的重大贡献和杰出成就，来祝贺这些行业参与者。TADS 大奖 的使命是与其他国际市场行业领导者共同建立「最佳实践」并为高质量的代币化资产和数字化证券制定「衡量标准」，从而促进这些特定行业的发展。欲了解更多详情，请浏览 - https://tadsawards.org/



传媒查询:

香港非同质化代币协会公关部

电邮: pr@nfta.hk

网页: https://www.nfta.hk





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