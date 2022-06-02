Friday, 3 June 2022, 10:00 HKT/SGT Share:

来源 Verisk Analytics, Inc. Verisk 携手安盛再保险在中国推出健康风险评级工具

上海, 2022年6月3日 - (亚太商讯) - 全球领先的资料分析提供商Verisk（纳斯达克代码：VRSK）荣幸宣布，医疗（再）保险服务商AXA Life & Health Reinsurance Solutions使用Verisk的健康风险评级工具，为其中国保险合作伙伴提供自动化核保能力，将患有既往症的人群纳入可保范围。



Verisk的健康风险评级工具将被AXA命名为Intelligent Medical Acceptance Tool（IMPACT）推向市场，后者是AXA Life & Health Reinsurance Solutions的承保平台，旨在服务与公司合作的保险公司和经纪人。 IMPACT和Verisk健康风险评级工具会自动评估投保人已有的疾病情况，说明保险公司和经纪人即时做出承保决策，如附加保费和除外责任。总部位于上海的安盛天平（AXA Tianping）是第一家在北亚市场采用IMPACT的保险合作伙伴。



AXA Life & Health Reinsurance Solutions首席执行官Laurent Pochat-Cottilloux表示：“为患有既往症的人群提供保险过去一直是一项挑战，因为需要借助繁琐的人工核保流程。通过IMPACT引入健康风险评级工具后，我们的保险合作伙伴能够为分销商和投保人提供全面的数位化客户旅程，在中国市场上做出更高效、更复杂的承保决策。”



在IMPACT平台的说明下，保险客户将能够使用健康风险评级工具的动态问题集合阐明自身医疗状况的详细资讯，随后健康风险评级工具会利用先进演算法生成相对风险评分，更全面的反映客户的健康风险状况。这一评分基于超过十年医疗索赔和资料情况计算得出，并且根据治疗和技术的最新发展进行了重新校准。



Verisk Life, Health and Travel全球副总裁Rachel Edwards表示：“许多（再）保险公司都认识到，目前医疗保险市场存在明显的缺口，不符合投保条件但风险可控的客户难以获得合适的产品与服务。这是我们在中国市场的一项重要里程碑。我们希望这一发展能够鼓励更多保险公司降低对于患有既往症人群获取医疗保险的门槛。”



Verisk Life, Health and Travel Solutions 可以帮助保险公司自动评估非标体人群的健康风险，从而加快承保速度，扩大产品组合。这些解决方案已经融入了全球各地保险公司、经纪人和分销商的工作流程，能够即时分析投保过程中的健康告知资讯，并提供关键分析意见，帮助保险公司承保健康、旅行和宠物保险。



健康风险评级工具提供多种语言版本，包括简体中文、繁体中文和越南语。欲了解更多资讯，请发送电子邮件至riskrating@verisk.com。



关于AXA Life & Health Reinsurance Solutions

我们可以为您打开获得安盛集团人寿与健康再保险能力的大门。我们专注全球中低收入市场，提供独特的“360°全方位再保险”，将再保险、咨询和服务融为一体。无论您是保险公司、授权承保代理/管理型总代理 (MGA/MGU)、保险科技公司还是这些公司的再保险经纪人，我们都可以为您提供合适的解决方案，说明您实现目标。



AXA Life and Health Reinsurance Solutions Pte. Ltd.注册地为新加坡。我们的注册地址为新加坡马吉街138号世服宏图#10-01, 邮编048946 )。我们是注册再保险经纪人，受新加坡金融管理局监管。我们是安盛集团旗下成员，仅针对安盛集团再保险产品提供建议。如果您希望获得全市场产品建议，请指定一家独立再保险经纪人，我们可以向其提供安盛集团再保险产品的资讯。如有任何疑问，请发送电子邮件至Enquiries.ALHRS@axa.com。



关于Verisk

Verisk（纳斯达克代码：VRSK）为保险、能源和专业市场以及金融服务行业客户提供预测分析和决策支持解决方案。超过70%《财富》100强企业采用Verisk的先进技术管理风险、做出更优决策、提高运营效率。 Verisk的分析解决方案涉及保险承保和理赔、欺诈、合规、自然资源、灾难、经济预测、地缘政治风险，以及环境、社会和治理事宜。 Verisk已成立五十周年，公司始终致力创造更美好、更安全、更强健的世界，培养包容和多元的文化，帮助所有团队成员建立归属感。 Verisk在近35个国家拥有100多个办事处，已获得多个“卓越职场”认证。欲了解更多资讯，欢迎访问：www.Verisk.com。



话题 Press release summary



部门 金融, Cloud & Enterprise, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

