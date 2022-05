亚洲先锋娱乐首次在The Sandbox推出虚拟澳门旅游元宇宙项目

香港, 2022年5月31日 - (亚太商讯) - 澳门领先的电子游戏设备供货商亚洲先锋娱乐控股有限公司(「亚洲先锋娱乐」或「本公司」,及其子公司统称「本集团」;股份代号:8400.HK)附属公司「先锋元创有限公司(APE Digital Creations Ltd) 」(以下简称「APE」)欣然宣布推出元宇宙体验项目「迷你澳门(Mini Macau)」。项目让人们化身成为数码旅客,在这个虚拟世界内尽情探索令人叹为观止的非凡澳门旅游景点。

通过议事亭前地进入The Sandbox的「迷你澳门」。

「迷你澳门」是APE以 The Sandbox 游戏平台为基础的新发展项目,专门为新冠疫情限制而无法前往主要旅游度假胜地的旅客而设。「迷你澳门」由虚拟的澳门著名顶级旅游景点组成,例如澳门旅游塔、议事亭前地、大三巴牌坊和妈阁庙。景点现正率先在The Sandbox的Game Maker图库中推出,供游客虚拟到访。



玩家可以下载The Sandbox Game Maker,并在图库中找到「迷你澳门」,

网址为: https://www.sandbox.game/en/create/game-maker/。



亚洲先锋娱乐首席财务官兼执行董事陈子伦先生表示:「 The Sandbox 上推出「迷你澳门」让APE首次进军元宇宙。我们非常荣幸地在「迷你澳门」加入三个现实生活中的本地品牌商店 - 咀香园饼家、盛丰珠宝及九鱼舫餐厅。建立虚拟迷你商店是为了展示我们与澳门现实生活中的零售品牌在元宇宙上的合作。为了与玩家/数码旅客互动,我们设计了两款技能基础的游戏:「幸运饼干(Fortune Cookie)」寻宝游戏和「避开游客(Avoid the Tourists)」游戏。完成这些挑战的玩家可以赢得在澳门兑换的现实生活中的奖品。我们希望「迷你澳门」的虚拟世界版图能扩充到其他本地澳门品牌,并为他们带来宣传效果,以及扩展在线虚拟商店与线下实体的商品预订及电商服务,为品牌带来无限商机。」



陈先生亦表示:「『迷你澳门』将会为我们即将到来的旅游和酒店元宇宙平台(称为「Resortverse」)作为「原型」蓝图。在Resortverse中,我们计划将现实生活中的度假村和旅游景点带入元宇宙,并提供一个游戏化和奖励的平台。在我们的旅游和酒店元宇宙平台内,酒店和商家能够通过在线游戏与数码旅客互动,并提供现实生活中的线下奖赏和优惠券,使他们的业务受益。随着虚拟旅游的兴起,相信届时定必能吸引新的客流量到现实生活中的酒店和旅游景点。我们计划在2022年底前推出旅游和酒店元宇宙平台Resortverse。」



下载高分辨率照片:

https://drive.google.com/drive/folders/1KDARgV-uujbzGCHu1Jp9ksCCdEQEhV41



下载The Sandbox Game Maker:

https://www.sandbox.game/en/create/game-maker/



下载「迷你澳门」展示影片:

https://youtu.be/Esed-Pjouvk



「迷你澳门」官方网站:

http://www.mini-macau.com



「迷你澳门」社交媒体专页:

https://linktr.ee/asia_tigers_club。



关于亚洲先锋娱乐

亚洲先锋娱乐控股有限公司(亚洲先锋娱乐)是一家在香港联交所GEM上市的公司,股票代码为 8400.HK。 2022年,亚洲先锋娱乐成立「先锋元创有限公司(APE Digital Creations Ltd)」开拓数字业务,把握元宇宙相关的机遇。如欲了解更多有关亚洲先锋娱乐控股有限公司和「先锋元创有限公司(APE Digital Creations Ltd)」的更多信息,请浏览 http://www.apemacau.com。



关于「迷你澳门」

「迷你澳门」(Mini Macau) 是集团第一个以 The Sandbox 游戏为基础的元宇宙项目。虚拟世界体验包括澳门顶级旅游景点的虚拟展示,例如大三巴牌坊、澳门旅游塔、议事亭前地和妈阁庙。数码游客可以在「迷你澳门」进行互动游戏,赢取可在澳门实体商店兑换之旅游奖赏。如欲了解更多,请浏览官方网站 http://www.mini-macau.com及社交媒体专页 https://linktr.ee/asia_tigers_club。



关于The Sandbox

Animoca Brands 的子公司 The Sandbox 是一个去中心化的虚拟世界,它一直在推动虚拟房地产近期的需求增长,并与主要 IP 和品牌合作,包括阿迪达斯、史努比狗狗、行尸走肉、Deadmau5、雅达利、过山车大亨、关怀熊、蓝精灵等。 The Sandbox元宇宙以现有的沙盒 IP 为基础,在移动设备上拥有超过 4000 万的全球安装量,为玩家和创作者提供了一个分散且直观的平台,以创建身临其境的 3D 世界和游戏体验,并安全地存储、交易和货币化他们的创作。如欲了解更多,请浏览官方网站 http://www.sandbox.game,并关注他们的Twitter,Medium和Discord上的定期更新。



媒体查询



亚洲先锋娱乐控股有限公司

Candy Chan

Public Relations and Marketing Manager

candy@apemacau.com

(853) 2830 6196



智升公关有限公司

Ashley Kung

Senior Manager

ashley.kung@brightcommns.com

(852) 36117839





话题 Press release summary



部门 Metaverse, Games

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network