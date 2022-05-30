Monday, 30 May 2022, 15:40 HKT/SGT Share: Sirnaomics启动RNAi治疗药物STP705进行用于医学美容治疗的成人腹部减脂整形I期临床研究

美国马里兰州盖瑟斯堡市，中国苏州生物医药产业园, 2022年5月30日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.（“公司”， “Sirnaomics”，股份代号：2257.HK），是一家专注于探索及开发RNAi疗法行业领先的生物制药公司。Sirnaomics宣布启动一项该公司siRNA（小干扰RNA）的I期临床试验，应用候选药物STP705对成人实施腹部整形以减少颏下脂肪。这项研究是Sirnaomics首次尝试将RNAi治疗产品应用于医学美容治疗。



2021年全球非侵入性减少脂肪的市场规模为11亿美元，预计从2022年到2030年的复合年增长率（CAGR）为16.1%，最高预计为40亿美元（Grand View Research）。非侵入性减少脂肪是一种通过使用冷冻脂肪分解、射频和镭射脂肪分解等方法来减少或消除身体特定部位顽固脂肪袋的流程。在这些手术中用于永久消除脂肪细胞的非侵入性设备已经获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，事因该手术的效率和安全性已获得验证，且结果亦被证实显示出明显的疗效。然而，目前由设备为主导的治疗效果较一般、且需要冗长疗程。而Sirnaomics将初步专注于使用STP705进行局部皮下给药的颏下减脂。



这项剂量范围、随机、双盲、载体对照研究将招募10名患者以评估STP705的安全性和耐受性，STP705将通过皮下注射给药。其主要终点是评估注射舒适性、表征局部和全身安全性，以评估STP705皮下剂量的组织学变化，并比较三种不同浓度STP705的安全性和耐受性，以选择未来研究的剂量。



“颏下充盈是一种对节食和运动有抵抗力的常见症状，并且受到包括衰老和遗传学在内的多种因素的影响。”Sirnaomics执行董事兼首席医务官Michael Molyneaux博士说，“我们通过这项研究扩展STP705应用范围，目的是研究这种疗法在颏下整形患者中的安全性和有效性。我们希望利用本研究的资讯，拓展到颏下减脂治疗和非侵入性脂肪重塑的其他领域。这项I期研究将作为STP705在医学美容学类别中未来研究的蓝图。”



Sirnaomics创始人、董事会主席、执行董事、总裁兼首席执行官陆阳博士表示：“目前用于非侵入性减脂的设备和程式具有温和的治疗效果，需要多次且偶尔具有挑战性的治疗过程，这对患者来说成本高昂，并且不常达到预期的效果。基于我们先前临床研究的发现和一系列动物模型的临床前评估，我们决定通过这项I期研究将STP705治疗应用扩展到医学美容中。”



关于STP705

Sirnaomics的主要候选产品STP705是一种siRNA（小干扰RNA）疗法，利用双靶向抑制特性和多肽纳米颗粒（PNP）增强递送来直接敲低TGF-β1和COX-2基因表达。该候选产品已获得美国食品药品监督管理局（FDA）和中国国家药品监督管理局（NMPA）的多项IND批准，包括治疗胆管癌、非黑色素瘤皮肤癌和增生性瘢痕。STP705还获得了治疗胆管癌和原发性硬化性胆管炎的孤儿药称号。STP705目前针对不同的适应症进行了五项临床试验：一项IIa期临床试验针对鳞状细胞原位癌（isSCC），一项治疗基底细胞癌（BCC）的II期临床试验，一项治疗瘢痕疙瘩的I/II期临床试验，一项治疗增生性瘢痕的I/II期临床试验，以及一项治疗肝癌的I期临床试验。



关于Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司，公司候选产品处于临床前及临床阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司，且是首家将其核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。如欲了解更多关于公司信息，可浏览：www.sirnaomics.com 。



联系方式：

Michael Molyneaux, MD, MBA

Sirnaomics执行董事兼首席医务官

电邮：MichaelMolyneaux@sirnaomics.com



投资者查询：

叶永基

Sirnaomics中国区首席财务官

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