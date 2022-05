Monday, 30 May 2022, 09:02 HKT/SGT Share:

来源 MuskMelon 效用代币MuskMelon将主导投资者的心态 NFT将于2022年5月30日推出

达喀尔, 塞内加尔, 2022年5月30日 - (亚太商讯) - MuskMelon 加密货币, NFT (非同质化代币) 和游戏爱好者以 10 倍的倍数购买的最新热潮正在为收藏家创造新的高度。令人叹为观止的MuskMelon最近在纽约时代广场的出场吸引了投资者。凭借为投资者带来超过 6000% 回报的指数级收益,MuskMelon代币 (MELON) 现在将通过为投资者提供在 2022 年 5 月 30 日的增长曲线上兑现的机会来推出 3D NFT。



MELON代币将在全球领先的 AI 主导的数字资产交易平台 Bibox 和一站式加密投资平台 Digifinex 上交易(两家交易所的总部都在新加坡)。 MuskMelon 也在 BitMart, XT.com 和其他网站上直播。



MUSKMELON 以通过其创造性的方法来超越已建立的货币为目的,如 SHIBA INU (SHIB) 和 DOGE。该代币在当前产品中是独一无二的,它在 DeFi 领域具有独特的赚取收益和 NFT 化身。



有时,MuskMelon的项目顾问 Neal Mathews 说:“MuskMelon 最近出现在纽约时代广场,将我们的NFT放大了多倍。虽然3D NFT预计很快推出,但“RunMelonRun” 依然是我们众多投资者中的最爱。该游戏将托管 Melon NFT以及合并Melon代币的实用性,使用户能够获得双重利益。该游戏发布后将在 iOS 和 Android 商店上架。”



MuskMelon允许迷因创作者传播他们的信息来建立一个强大的社区以及赚取收入。MuskMelon的整个过程是分散化的,并哦呢帮助有抱负的迷因创作者向世界展示他们的才华。该平台对于成为社区驱动的计划为荣, 它重新点燃了将区块链加密货币行业带入生活的火花。



MuskMelon 似乎成为了一种生态系统,它希望通过NFT和沉浸式游戏的可能性来吸引全球观众。Melons的最大供应量为100亿个代币,并在BEP20和ERC20网络上推出。 MuskMelon社区希望通过公平销售来确保最大程度的公众参与。



欲了解更多信息,请访问 https://muskmelon.org/



联络方式:

联络人: Neal Mathews

电子邮件 Id: hello@muskmelon.org

联络号码: +221 774800422



话题 Press release summary



部门 Crypto, Exchange, Blockchain, Technology

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network