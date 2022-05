Wednesday, 25 May 2022, 18:14 HKT/SGT Share: 新希望服务上市一周年 强化供应链优势 提升民生服务竞争力

香港, 2022年5月25日 - (亚太商讯) - 新希望服务控股有限公司 (简称「新希望服务」或「公司」,股份代号:3658.HK)正式上市一周年。同日,公司发布持续关联交易,宣布新希望控股集团已同意在新希望服务的供应链平台上下达产品订单,产品范围涵盖办公用品、电器、办公计算机、家装建材、日用品、办公家具及服装等。



此次与新希望控股集团签订的框架协议,将有助于新希望服务打造更符合公司客户采购需求的优质供应链平台,通过在线系统,以更优的服务质量和有竞争力的商品价格,提升公司在生活服务领域的竞争力和市场能力。同时,结合新希望服务在供应链管理、上游供货商议价、质量管控等方面的专业优势,通过在线系统进行集成,增加在生活服务板块的收入,为股东创造更多价值。



另外,在同一公告中,还有一项重要变化:公司董事会决议更改全球发售所得款项用途,调低「战略收购及投资」所得款项净额的比例,以提高「营运资金」的占比并为「发展生活服务」新类别提供资金。



之所以有这样的分配,根本原因还在于规模增长仍是新希望服务未来发展的战略重点之一 。区域深耕战略和大力推进生活服务,是巩固市场地位的重要手段。而在上市一年的发展中,随着公司在管楼面的大幅增加、对明宇环球商管的收购,以及生活服务的战略性业务地位等实际经营需求,而做出了此项改变。



具体来看,款项用途在「发展生活服务」层面,主要用于进一步扩展小区生活服务的品类及渗透率,加大团餐业务的投资,以及小区资产管理团队及门店的建设,以此来持续打强公司核心竞争力。



此外,公司在上市一周年投资者交流会中提及,未来公司将持续深耕中国都市圈和城市群,提升业务规模;继续围绕客户需求,链接新希望集团产业链,做强生活服务;并将通过服务力提升和智慧化建设,为生活服务发展筑基石,不断完善小区生态体系,提高运营效率,结合精益管理实现合理化降本增效。





