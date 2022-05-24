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来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2022年第一季度业绩 金山办公集团机构订阅业务录得显著提升

游戏业务实现稳健增长

香港, 2022年5月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2022年3月31日止三个月（「回顾期」）未经审核之第一季度业绩。



回顾期内，金山软件录得收益人民币1,853.0百万元，按年增长19%，较上季度增长2%。其中，来自办公软件及服务，以及网络游戏及其他的收益分别占总收益的47%和53%。毛利为人民币1,502.3百万元，按年增长14%，较上季度增长4%。扣除股份酬金成本前的营运溢利为人民币573.7百万元，按年增长5%，较上季度增长42%。



金山软件主席雷军先生表示：「面对新形势和新挑战，我们紧抓数字化产业发展机遇，核心业务实现良好开局。金山办公集团继续推进『多屏、云、内容、AI、协作』战略，持续升级云化办公服务及解决方案，不断拓展用户和提升渗透率。游戏业务聚焦精品游戏研发，并推进核心游戏的长线运营及海外游戏市场的拓展。」



金山软件首席执行官邹涛先生表示：「第一季度，公司整体业绩稳中有进，总收益为人民币1,853.0百万元，同比增长19%。随着个人和机构用户的订阅收入增加，办公软件及服务业务同比增长13%；由于二零二一年第四季度上线手游的贡献，网络游戏及其他业务同比增长25%。」



业务回顾



办公软件及服务

2022年第一季度，办公软件及服务的收益录得人民币871.1百万元，按年增长13%。金山办公集团收益实现增长，主要得益于其个人及机构订阅业务持续增长。



回顾期内，国内个人办公服务订阅业务同比强劲增长，由个人用户基数不断扩大，及用户属性持续向长期转化驱动。同时，金山文档在疫情期间发挥高效的协作功能，助力用户共享信息，带动用户主动上传云文档数持续增长。在政企订阅业务方面，金山办公集团不断提升云和协作解决方案质量，持续刷新政企用户在「云和协作」领域的应用体验，有效提升了客户的云化进程和渗透率。金山办公集团持续优化解决方案功能，不断加强生态建设和渠道能力，持续开拓数字政府及产业数字化商机。



网络游戏业务及其它

第一季度，网络游戏及其它业务录得收益人民币981.9百万元，按年增长25%，较上季度增长7%，录得增长主要得益于二零二一年第四季度公司成功推出了多款手游。



回顾期内，于二零二一年底推出的《剑侠世界3》表现亮眼，再次验证我们的研发实力和精细化运营的优势。同时，我们持续优化新上线产品，二零二二年四月新获版号的《剑网3缘起》已于五月十三日开启公测。面对全球化趋势，我们积极布局海外市场，《剑侠世界3》在二零二二年三月于东南亚上线。《武林闲侠》已在二零二二年四月于香港、澳门、台湾地区上线，也将在本年第三季度于韩国上线。



雷军先生总结道：「一季度为全年业绩奠定稳固基础。展望未来，我们将坚持『技术立业』，保持研发投入，持续强化产品及服务能力，优化用户体验，与用户及合作伙伴共创未来。」



关于金山软件有限公司

金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有金山办公、西山居和金山世游三家主要子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以办公软件及互动娱乐为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过7,000名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com

如有垂询，请联络伟达公共关系顾问：

朱奥文 电话：(852) 2894 6315 电邮：kingsoft@hkstrategies.com





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