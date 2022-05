Monday, 23 May 2022, 17:46 HKT/SGT Share: 沛嘉医疗Tethys AS抽吸导管及Fastunnel输送型球囊扩张导管获NMPA批准上市 丰富缺血性卒中领域的产品布局 推动缺血性卒中患者的救治工作

香港, 2022年5月23日 - (亚太商讯) - 中国具领导地位的医疗创新产品及解决方案服务商 - 沛嘉医疗有限公司 (“沛嘉医疗”或“公司”及其子公司“集团”,股票编号:9996)宣布,沛嘉医疗旗下加奇生物自主研发的Tethys AS抽吸导管及Fastunnel输送型球囊扩张导管(前称:Neway球囊微导管)同日获得国家药品监督管理局(NMPA)批准上市,“嘉速度”惊喜再现。



用于急性取栓术式的Tethys AS抽吸导管具有大内腔(相对于其他主流上市产品)、高到位、“线圈+编织”结构抗折抗负压的特点。针对急性缺血性脑卒中患者,加奇生物已能提供包括支架取栓和抽吸取栓术式在内的多种治疗方案,产品系列涵盖Tethys AS血栓抽吸导管、Syphonet取栓支架和即将获批的Fluxcap球囊导引导管等多款器械。



颅内动脉粥样硬化性狭窄(ICAD)血管介入治疗拥有围手术期高并发症的特点。特别是术中如有更多的交换操作,会导致更多的血管破裂、颅内出血、血管夹层等并发症的发生。Fastunnel输送型球囊扩张导管的创新性设计紧密贴合这一急迫的临床需求,开创性的采用“球囊+微导管”一体化设计,兼容颅内支架系统和目前所有上市的中间导管。该产品能够大幅简化ICAD操作步骤,减少术中操作风险,提高手术安全性,从而降低患者手术并发症的发生。



集团董事长兼执行董事张一博士表示:“一直以来,沛嘉医疗旗下加奇生物在理念上紧贴行业前沿,并以国际化视野与积极的落地能力,开展丰富的产品创新研发。在真知上务实而求学术真理,始终聆听临床的声音与工作痛点,结合理念、真知、学术和痛点,四位一体,不断研发精致、精密的神经介入产品。Tethys AS抽吸导管及Fastunnel输送型球囊扩张导管的获批上市,标志着国产神经介入领先时代的到来。未来,我们将继续丰富缺血性卒中领域的产品布局,持续助力国内卒中中心的建设,推动缺血性卒中患者的救治工作。”





