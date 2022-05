Saturday, 21 May 2022, 16:11 HKT/SGT Share: 云康集团 (02325.HK) 冀为中国医疗系统创新发展

香港, 2022年5月21日 - (亚太商讯) - 新股云康集团(2325)一直致力于深化在医疗领域方面的技术,与不同的机构共同合作,推动科研成果产业化;共同培训高素质人才;改革医疗措施、优化医疗系统方面的效率,提高基层医院的诊断能力及容量,运用长期以来的科研技术带来中国医疗系统的突破。



专业驱动型平台,赋能医院建立国际标准检测体系

云康集团是中国一家专业驱动型平台,能够于诊断技术、标准及营运方面提供高水平的全面专业技能,令得医院有能力建立国际标准化的检测体系。自成立以来,公司专注于在医学运营服务行业中应用最新技术,并开发全套诊断能力,为客户提供全方位及定制化解决方案。



公司与中国及全球多家知名医疗保健组织及学术机构合作,这包括和复旦大学合作,在医疗改善及诊断检测方面实施先进医疗改革措施。此外,该公司就在中国应用先进的远程医疗技术与美国远程医疗协会(「ATA」)合作,ATA与云康集团约定共同在中国推广先进的远程医疗技术、产品及方法,并在中国设计远程医疗项目,建立远程医疗研究及应用的示范及推广基地。



云康集团的诊断检测服务获得广泛的行业认可,公司的广州实验室是中国极少的几家获国家发改委认可为国家基因检测技术应用示范中心的机构之一,并获中国卫生部命名为医药生物工程技术研究中心以及国家发改委联合工程实验室。公司亦为第一批产前筛查及诊断专业高通量基因测序技术临床应用试点单位。



在医疗和诊断检测方面实施先进医疗改革措施

云康集团曾助力南宁市第二人民医院搭建远程的「南宁市区域病理诊断云平台」。此项科研可以依托云康的远程病理技术优势和专家资源,利用数字切片扫描技术、网页图像浏览及其他技术,将传统病理数字化,进行远程病理诊断,让患者可以缩短就医时间和提高就医体验;亦可以寻找在线权威专家进行在线会诊,不但可以提高诊断效率,亦可以确保平台的准确性和权威性。



中国的各级医疗可以重新分配医疗资源,透过运用云康集团的崭新技术去实现网上看诊,数字化病历,现场的医疗诊断中心可以把资源投放到合适的患者上以提高效率,实施医疗改革、优化医疗资源分配、减低传统医疗场所的负荷。



运用科研技术提早发现慢性疾病

云康集团也启动了有关于糖尿病方面的健康管理项目研究,曾跟广州市健康管理平台共同研发了「基于视网膜监测体系的粇尿病小区互联网健康管理平台构建及示范研究」,亦可借助现有科研成果构建出符合国际标准的「中国人群的糖尿病及糖尿病视网膜病变」的数据平台,可以提早检测及预防市民患上慢性病的机会。



与政府部门共同合作,建构成渝双城经济圈医药健康产业的高质量发展

在健康科技服务方面,云康集团以「产学研用」的方式,及借助广州南方学院的人才和科技资源优势,深耕医疗诊断领域,持续加强科研技术,促进诊断领域方面的高质量发展。云康亦曾跟成渝地区开展以「探索三医未来,守望健康幸福」为主题的系列活动。计划包括数字医疗技术创新与应用中心、医学诊断技术临床应用中心、区域营销管理中心和区域分级协同健康医疗服务网络。这各项目可以持续增强西南区域的医疗健康发展,为西南医疗区域的产业提出创新发展,升级医疗系统。





