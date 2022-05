Friday, 20 May 2022, 11:12 HKT/SGT Share: Sirnaomics将在2022年Pre-ASCO中国峰会介绍其RNAi疗法于肿瘤学领域临床研究结果与发展战略

美国马里兰州盖瑟斯堡市,中国苏州生物医药产业园, 2022年5月20日 - (亚太商讯) - Sirnaomics Ltd.(“公司”,“Sirnaomics”,股份代号:2257.HK),是一家专注于探索及开发RNAi疗法行业领先的生物制药公司。Sirnaomics宣布公司执行董事兼首席医务官Michael Molyneaux博士将于2022年Pre-ASCO(美国临床肿瘤学会)中国峰会的 “中美创新药的研发进展及监管策略” 介绍公司核心产品STP705用以治疗非黑色素瘤皮肤癌的临床研究结果及公司布局中美两国的临床发展战略。2022年Pre-ASCO中国峰会将于2022年5月21日以线上直播形式举行。有关演讲的更多细节见下文。



Sirnaomics基于其双靶向siRNA疗法和多肽纳米颗粒递送技术建立了丰富的RNAi疗法产品管线,用于治疗各种类型的癌症适应症。其中包括首个在临床IIa试验中证实可治疗原位鳞状细胞皮肤癌的STP705,处于治疗多种实体瘤(如肝癌)临床I期试验的STP707。除此之外的临床前项目,如适用于治疗结直肠癌及黑色素瘤的STP355、治疗头颈癌与膀胱癌的STP369及治疗胆管癌的STP779已经进入临床前后期的IND申请阶段,该产品管线的阶段性目标为在2023年申请启动临床研究。这些新型RNAi疗法项目的发展均依托于公司在中国和美国均拥有重要市场地位。



会议信息:

2022 Pre-ASCO中国峰会 #3:“中美创新药的研发进展及监管策略”



演讲主题:

RNAi疗法应用于肿瘤学:从皮肤癌到肝癌



演讲者:

Sirnaomics首席医务官Michael Molyneaux



会议日期及时间:

北京时间2022年5月21日(星期六)上午9:20;美国东部时间2022年5月20日(星期 五)下午9:20;美国西部时间下午6:20



会议形式:

线上直播https://lm.enewie.com/live/WULICB



会议语言:

英文(中文同传)



Sirnaomics创始人、董事会主席、执行董事、总裁兼首席执行官陆阳博士表示:“Sirnaomics在这个独特的峰会上介绍公司RNAi疗法在肿瘤学领域的临床项目结果和发展战略,代表着公司适用于治疗癌症相关项目进展的成功与同时占有中美两大市场的重要定位。公司专注于治疗皮肤癌与肝癌方面的项目发展奠定了公司有能力解决中美两国相关的医疗需求。2022年Pre-ASCO中国峰会为中国和美国的癌症治疗发展与交流提供了一个极好的平台。”



关于Michael Molyneaux, MD, MBA

Molyneaux博士是加拿大和美国两国委员会认证的执业医师,同时自2015年起担任Sirnaomics(2257.HK)首席医务官,负责临床业务的发展、医疗事务及监管事务;并支持公司的若干项目,如带领多种疗法(包括纤维化与肿瘤)的IND申请,及领导STP705在美国食品药品监督管理局的三个孤儿药认定工作。Molyneaux博士取得加拿大戴尔豪斯大学的医学博士学位后自1998年起从事临床医学工作,2005年起从事临床试验研究,曾为Shire、Pfizer、Smith & Nephew、GSK和AstraZeneca等公司的临床II期与III期试验研究首席研究员。彼于2012年取得美国圣路易斯华盛顿大学的工商管理硕士学位。Molyneaux博士目前是American Board of Family Medicine Certification外交官及Canadian College of Family Physicians研究员。Molyneaux博士亦为美国加州的执业医师,且在临床手术方面取得出色成果。



关于Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA疗法生物制药公司,公司候选产品处于临床前及临床阶段,专注于探索及开发创新药物,用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。Sirnaomics是在中国和美国均拥有重要市场地位的首家临床阶段RNA疗法生物制药公司,且是首家将其核心产品STP705的RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的公司。如欲了解更多关于公司信息,可浏览:www.sirnaomics.com。



联系方式:

Michael Molyneaux, MD, MBA

Sirnaomics执行董事兼首席医务官

电邮:MichaelMolyneaux@sirnaomics.com



投资者查询:

叶永基

Sirnaomics中国区首席财务官

电邮:NigelYip@sirnaomics.com



美国传媒查询:

Alexis Feinberg

电话:+1 203 939 2225

电邮:Alexis.Feinberg@westwicke.com



亚洲传媒查询:

李耀荣

电话:+852 3150 6707

电邮:sirnaomics.hk@pordahavas.com





