Wednesday, 18 May 2022, 19:37 HKT/SGT Share: 云康集团成功登陆香港交易所主板 首日上市收市价$8.50港元，$0.61港元高于发售价，上升7.73%

香港, 2022年5月18日 - (亚太商讯) - 中国医学运营服务提供商 ── 云康集团有限公司 (「云康集团」或「公司」，股份代号：2325 )，正式登陆香港交易所主板市场，股份代号为2325，每手买卖单位为500股股份。



公司的全日股价最高达到每股股份$8.50港元，收市报每股股份$8.50港元。全日成交量达约31.2百万股份，成交金额约$ 237.8百万港元。



此次云康集团在港交所上市，全球发售138,188,000股股份，其中香港发售股份13,819,000股股份，国际发售股份124,369,000股股份。公司于全球发售所得款项总额估计约为1,090.3百万港元（假设超额配售权未获行使），计划用于未来四年扩大并深化医联体网络；升级并提升医学运营服务提供商的营运能力；扩大诊断能力并及丰富诊断检测组合；寻找潜在投资及收购机会；招聘及培训人才，重点是管理及技术人员；用作营运资金及一般企业用途。



云康集团作为中国一家医学运营服务平台，诊断检测涵盖病理、感染病及遗传病等主要医学专科，检测项目不断增加并进行逾2,000项检测，根据弗若斯特沙利文，占2020年医学运营服务市场主要诊断检测类别的70%以上。公司已建立起一个关系深厚而广泛的网络，于2021年覆盖超过270间现场诊断中心并透过独立临床实验室及现场诊断中心合共进行逾5,000万次诊断检测。



云康集团通过协助医院在诊断检测中制定国际质量标准，将高水平标准化检测能力赋能予医院，云康集团亦获得美国临床病理学会（全球领先的病理学组织）的认证，且根据弗若斯特沙利文，公司的营运达到ISO质量标准。根据弗若斯特沙利文，公司于中国拥有最多同时持有ISO15189及CAP认证的独立临床实验室。



云康集团董事长、执行董事兼行政总裁张勇先生表示：「今天，我们很高兴见证云康集团在香港交易所正式挂牌上市。这是我们发展史上的一个重要里程碑，也是我们新征程的起点。我们衷心感谢客户和股东多年的信任和合作。亦感谢合作伙伴、香港交易所和香港证监会的大力支持。凭借云康集团专业的诊断检测能力及强大的标准化能力、广大忠诚的客户群，以及经验丰富的管理团队，我们将能把握行业的未来趋势及方向，利用自身的竞争优势，进一步巩固云康集团的市场地位，为股东及投资者创造更大的价值。」



关于云康集团有限公司



云康集团是一家专业驱动的中国医学运营服务提供商，最早于2008年公司便开始面向各级医疗机构提供标准化的诊断检测服务。通过利用自身专业的诊断能力以及覆盖全国的服务网络，公司逐渐发展成为提供全套诊断检测服务的医学运营服务平台，向各类医疗机构提供诊断外包服务及为医联体提供的诊断检测服务；其检测项目不断增加，2021年已覆盖逾2,000项检测项目并已开展逾5,000万次的诊断检测。就2020年的收益而言，公司于中国医学运营服务市场的市场份额为3.7%。云康集团也是中国为医联体提供诊断检测服务市场的主要参与者，就2020年的收益而言占据12.5%的市场份额。在该等市场里，公司通过独立临床实验室及协助建立和运营的现场诊断中心，向医联体内的合作医院提供模块化的诊断检测服务和技术支持。迄今为止，云康集团已成功为来自全国超过3,600个客户提供专业服务，正服务于超过320家现场诊断中心。



如欲获得更多云康集团数据，请浏览公司网站 http://www.yunkanghealth.com/





话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

May 7, 2022 11:34 HKT/SGT 新股消息：市传云康集团（02325）国际配售足额认购 May 5, 2022 10:38 HKT/SGT 云康集团有限公司宣布于香港交易所主板上市计划 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

   