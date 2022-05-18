神钢集团：关于日本国内首次低碳高炉钢材''Kobenable Steel''的商品化



东京, 2022年5月17日 - (亚太商讯) - 东京, 2022年5月17日 - (亚太商讯) - 本次，本公司在日本国内首次实现了可大量减少高炉工艺中二氧化碳排放的低碳高炉钢材“Kobenable Steel”的商品化。（本公司调查。2022年5月17日时点。） 本产品运用了2021年2月16日“神钢集团在炼铁工艺中关于二氧化碳减排的解决方案（※1）”中所发布的技术，即向加古川制铁所的高炉内投入大量工程技术事业中Midrex技术（※2）所产生的HBI（※3），而从大量减少高炉中二氧化碳排放量的新技术。 本公司于2022年度开始销售两种低碳高炉钢材。关于二氧化碳减排效果，采用了分配给特定钢材的“Mass balance method（※4）”。 本产品运用与以往相同的高炉工艺制造，具有以下两个特征。 ○ 所有钢材品种均可销售

本公司加古川制铁所及神户线材工厂生产的所有钢材品种（薄板、厚板、线材・条钢）均可销售。 ○ 保持以往同等品质

请客户们继续放心使用本公司具有优势的特殊钢线材、超高强度钢板等高品质高炉钢材。 本次商品化之际，关于二氧化碳的减排效果，本公司依据ISO20915进行了计算，算出了削减效果，并将计算方法及其结果交至英国认证服务机构“DNV BUSINESS ASSURANCE SERVICES UK LIMITED”（以下简称DNV公司），取得了第三方认证。在销售低碳高炉钢材时，将向客户提供DNV公司发行的第三方认证证书以及本公司发行的低碳钢材证书（※6）。 本公司将通过率先向社会提供低碳高炉钢材“Kobenable Steel”的销售，为实现绿色社会作出贡献。此外，为实现“立足现在、展望未来，为人们的愿望与梦想助力，创建一个生活安全、放心又充实的世界”这一目标，神钢集团还将继续灵活发挥员工个性和技术优势，不断地向社会课题发起挑战。 ※1 2021年2月16日发布的新闻

【神钢集团在炼铁工艺中关于二氧化碳减排的解决方案】｜KOBELCO 神户制钢

※2：使用天然气的还原炼铁工艺，是占全球约80%（占直接还原铁总量约60%）的先进工艺。本工艺以天然气为还原剂，以加工后的粉状铁矿石颗粒为原料，在竖炉中通过还原工艺生产直接还原铁。与高炉法相比，具有可以减少20%～40%的二氧化碳排放量等的特征。

※3：Hot Briquetted Iron（热压铁）的简称。由于还原铁不适合长距离运输，所以将从还原炉排出的高温还原铁压固成一定大小的块状（Briquette）。

※4：在产品制造过程中，具有某特性（例：低碳品）的原料和不具有该特性的原料混合在一起的情况下，根据具有该特性的原料的投入量，对产品的一部分分配该特性的手法。多用于由于制造工艺和供应链的特征而难以分离产品特性的产品，如再生塑料、生物塑料、再生能源电力、可可和棕榈油等认证食品等。本公司采用Mass balance method，通过将一部分铁矿石置换为已经经过还原的钢铁原料“HBI”来减少焦炭的使用，从而减少二氧化碳的排放，并将减排效果作为环境价值，分配给低碳高炉钢材。

※5：与18年度实绩相比。

※6：销售数量的上限由认证服务机构规定。关于销售数量请咨询我司。 www.kobelco.co.jp/chinese/



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