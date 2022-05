谭仔国际年度经调整溢利上升17.8%至HK$1.65亿港元

香港, 2022年5月16日 - (亚太商讯) - 谭仔国际有限公司(「谭仔国际」或「公司」,连同其附属公司,「集团」;港交所股份代号:2217)作为专营米线的领先及知名快速休闲连锁餐厅,公布其于香港上市后首次全年业绩。尽管香港在截至2022年3月31日止年度(「2022财政年度」)的最后一季度爆发COVID-19第五波疫情,集团收益按年仍显著上升26.8%至2,275.3百万港元。撇除一次性的上市费用及COVID-19相关政府补贴,2022财政年度的年度经调整溢利上升17.8%至165.5百万港元。



摘要

2022财政年度表现亮眼

-- 收益按年上升26.8%至2,275.3百万港元,主要由于经营的餐厅数量增加及可比较餐厅收益上升

-- 经营利润增长38.2%至476.7百万港元

-- 经营利润率上升1.7个百分点至20.9%

-- 撇除一次性的上市费用及COVID-19相关政府补贴,年度经调整溢利上升17.8%至165.5百万港元



餐厅网络扩张

-- 集团成功把独特、地道的「谭仔味」带到不同地区,在深圳、广州及东京的新店旋即获得热烈回响

-- 截至2022年3月31日,集团在香港、中国内地、新加坡及日本共有175间餐厅,对比2021年3月31日增加28间

-- 在中国内地开设了8间餐厅,于东京开设的首间分店反应热烈

-- 谭仔国际旨在进一步扩展在香港、大湾区、新加坡及日本的餐厅网络,计划在2023财政年度的第一季度分别在日本的吉祥寺和惠比寿开设另外两家餐厅



随着疫情缓解,谭仔国际香港餐厅的收益在首三季度快速强势反弹至COVID-19疫情前的水平。这归因于集团保持优秀的食物质量、多元化的食物选择及卓越的服务质素,获得一群忠实顾客的支持。香港整个餐饮业在2022财政年度第四季度受到COVID-19疫情爆发的影响而陷入困境,但由于集团品牌受广泛认可、推出高价值配料、小食及新产品取得重大成功及得到忠实顾客的长期支持,因此仍能保持业务稳定。



2022财政年度的收入增长主要由于经营的餐厅数目上升,以及香港的可比较餐厅收益稳步增长。与此同时,经营利润上升38.2%至476.7百万港元,而经营利润率上升1.7个百分点至20.9%。这是由于人力资源效率得以改善,使员工成本占收益的百分比下降;及餐厅业绩改善,使用权资产的折旧、租金及相关开支占比下降。集团继续录得健康的财务状况,于2022年3月31日的现金及现金等价物为1,365.2百万港元。



董事会建议于2022财政年度派付末期股息每股11.4港仙,或合共约152.4百万港元 。



业务回顾

第五波COVID-19疫情影响下仍录得稳定的可比较餐厅收益增长

作为优化菜单策略的一部分,集团在2022财政年度推出了二十多款新产品,包括配料、汤底、小吃和饮料。引入高价值配料及小食,加上成功的营销活动及于2022年2月份的餐牌价格调整,使得顾客人均消费及日均每座位售出碗数全面提升。



于2022财政年度首三季度,谭仔国际香港餐厅的可比收益已回复到COVID-19疫情前的水平。为减轻第五波COVID-19疫情的影响,集团透过提供外卖自取促销活动及与第三方配送平台保持强稳合作,提高外卖自取及到户能力。公司亦审慎管理供应链及工作团队,尽量避免在疫情期间服务受阻。得益于此,集团于2022财政年度最后一季餐厅堂食收入下跌,部分被外卖自取/及到户订单比例上升而抵销。



力求改进

尽管疫情期间全球物流受阻,所使用食品及饮料成本面对上升压力,集团仍得以通过供应链管理及产品替代或升级纾缓成本上涨。集团亦透过整合「谭仔云南米线」(「谭仔」)及「谭仔三哥米线」(「三哥」)品牌的中央厨房减低设施成本、提高效益及优化食品生产,并设立新供应链管理系统以改良成本控制及优化生产规划流程。



此外,集团实施了智能排班以维持适当的人员及生产力水平,配合业务在疫情期间的变动,以优化员工成本。集团亦重新评估市场需求,对餐厅营业时间、装修项目及餐厅开业时间作出迅速决策。



扩展餐厅网络

截至2022年3月31日,谭仔国际共营运175间餐厅,并在现有的香港、中国内地及新加坡市场之外,于2022年3月31日覆盖至日本市场。集团日本首间餐厅获得热烈反响:数百名顾客在其东京新宿店外排队数小时,渴望抢先享受充满香港风味和文化且热腾腾的面食。



在香港,集团有81间谭仔餐厅及81间三哥餐厅,并将继续扩展至先前未有覆盖的地区。集团深明疫情持续期间外卖自取及到户订单对本行业的重要性,因此不断扩张的餐厅网络会为全港的到户服务范围提供支持。



在中国内地,集团于2022财政年度合共开设了八间谭仔品牌餐厅,其中六间位于深圳及两间位于广州。于2023财政年度,公司计划在大湾区开设更多餐厅,以推动堂食及外卖自取的收益。



集团于2022年3月在新加坡增设了一间餐厅,并确认了2023财政年度筹建中的新餐厅位置。



日本方面,谭仔国际于2022年3月31日在新宿开设了的首家餐厅,随后会在2023财政年度的第一季度分别在东京吉祥寺和惠比寿开设另外两家餐厅。



前景

纵然去年颠簸不断,集团面对突发情况时保持灵活变通。疫情踏入第三年,集团深信社交限制将逐步解除,并将于香港、中国内地及海外市场重拾增长动力。



为迎合不断变化的客户行为及疫情发展,集团正斥资进一步提升于餐厅层面应付堂食、外卖及到户订单的效率。集团亦于香港及其他市场应用新供应链管理系统,以优化成本控制及加强生产规划流程。此举将保障集团不受物流中断及COVID-19相关的运输及流动政策变动的影响。



中国内地市场方面,深圳及广州餐厅开店之初的收益及客户反应良好,相信一旦社交活动恢复,集团当地的业务将会回升。



乘着新加坡市场自2021年11月起强势复苏,集团将恢复当地开设新餐厅的活动,并调整业务模式,以捕捉复苏的消费市场气氛及提升盈利能力。此外,谭仔国际东京首间餐厅获得热烈反响,令人鼓舞。随着日本的市场活动开始复苏,在控股股东Toridoll Holdings Corporation的鼎力支持下,集团计划于2023财政年度第一季在当地增设两间餐厅,把握市场势头。



谭仔国际主席、执行董事兼行政总裁刘达民先生表示:「我们很高兴能凭借高度的灵活性和适应能力,在2022财政年度顺利跨越疫情所带来的挑战,持续提升收益和经营利润率。令人鼓舞的表现引证了集团在食物及服务质素、餐厅营运及供应链管理的竞争优势。继2021年10月成功在香港上市后,我们将继续扩大市场覆盖,将非一般连锁餐厅的餐饮体验及独特的『谭仔味』带到全世界。」



关于谭仔国际有限公司 (HKEX: 2217)

谭仔国际于2021年10月在香港联合交易所有限公司上市(股票代码:02217.HK),是香港最大和最受欢迎的快速休闲连锁餐厅集团之一,在香港位列亚洲粉面专门店营运商第一位*,主要经营「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」两个品牌,目前于香港、中国内地、新加坡和日本均有业务。于2022年3月31日,集团共经营175间餐厅,首间「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」餐厅分别于1996年及2008年在香港开业,是打造香港米线新潮流的先锋。





*根据欧睿按2020年收益及餐厅数目计算







