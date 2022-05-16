透云生物旗下「莱茵衣藻」获批为国家新食品原料



香港, 2022年5月16日 - (亚太商讯) - 透云生物科技集团有限公司（「透云生物」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1332.HK）欣然宣布，集团之全资附属公司山西透云生物科技有限公司于2022年5月11日获中华人民共和国（「中国」）国家卫生健康委员会正式批准其「莱茵衣藻」作为新食品原料，安全可靠并可不限量食用。莱茵衣藻分为红藻、白藻及绿藻，其主要用途为批量加入到面食、饮品和奶制品中以提升人体健康。是次获得国家卫生健康委员会批准的是莱茵衣藻绿藻；而集团亦正在进行用于制造人造肉和人造鱼制品的红藻以及制造植物奶制品的白藻的新食品原料申报。



作为自然界的天然微藻和绿色食品的重要原料，莱茵衣藻被冠以「绿色细胞工厂」和「绿色酵母」的美名，其功效在全球引起广泛关注。莱茵衣藻经藻种培养、发酵罐异养扩大培养及喷雾干燥等工艺制成，因其含有丰富的蛋白和微量元素组合，不仅有益于人类健康，在开发应用的过程中还能为工厂化生产植物蛋白减少一定程度的碳排放，同时有助于缓解粮食危机。集团旗下的莱茵衣藻项目采用先进的发酵专利技术，具备占地少、产量高、健康效用显著等优势，可广泛应用于医学、酶制剂、食品等多个方面。其作为蛋白质的替代来源拥有着不同健康功能，发展潜力庞大。集团坚持可持续发展生产理念，严格把控旗下莱茵衣藻产品的质量及成本，杜绝占用大量土地和污染环境。目前，莱茵衣藻产品已可以批量加入至食品及饮料中，成为人类的一种全新可食用的植物蛋白原料。



集团早于2020年年初将莱茵衣藻专利生产技术引入中国，并得到山西政府大力支持。其后集团于同年2月与山西省长治市潞城区人民政府订立莱茵衣藻项目合作协议书，合作建设全球首座莱茵衣藻工厂。集团的莱茵衣藻项目两台18万升发酵罐连续发酵生产已于2021年年底试车成功，所有电气、自控设备均运行正常，标志着项目产品合格且能正式投产。随着产能大幅提升，项目其余六台发酵罐预计将于2022年下半年全部达产，预期年产可达4,000吨，冀能为集团带来可观收入。



透云生物董事会主席兼执行董事王亮先生表示﹕「莱茵衣藻获批为国家新食品原料对集团来说意义重大，同时亦为透云生物重要的里程碑。此批准连同早前于山西省长治市潞城区建成的第一期生产莱茵衣藻厂房，为集团在中国推动莱茵衣藻业务注入源源动力。随着集团陆续与建莱茵衣藻的生产设施，我们期望产能可逐步提升。此外，后疫情时代之到来令当代消费人群更加注重健康，天然保健产品如莱茵衣藻的拥有巨大增长潜力，将为集团提供有利条件，多元拓展业务并扩大收入来源。未来，我们将继续善用国家及地方政府的支持，为国家的工医药、生物制药及食品加工产业作出贡献，同时为股东带来更佳的回报。」



关于透云生物科技集团有限公司

透云生物科技集团有限公司（股份代号：1332）主要从事莱茵衣藻产品业务、包装产品设计、研发、生产及销售业务，同时亦为向中国快速消费品提供产品包装上的二维码以及商务智能信息技术解决方案的市场领导者。集团扎根传统包装业务三十载，在香港以及广东多地设有办公室及制造车间，目前为众多世界知名品牌提供专业包装设计及制造服务，拥有长期稳定的客户群。自2020年起，集团多元化发展业务范围至莱茵衣藻、微藻产品业务，并与山西省长治市潞城区人民政府合作建设全球首座莱茵衣藻工厂，第一期项目已于2021年正式投产。



如欲查询更多数据，请浏览集团网站：https://touyunbiotech.com.hk/zh-hant/





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