Monday, 16 May 2022, 08:01 HKT/SGT Share: 顺丰同城H股全流通申请获证监会受理 业内：有利于改善流动性和成交量

香港, 2022年5月16日 - (亚太商讯) - 顺丰同城(09699.HK)再度传来利好消息。5月12日晚，公司宣布收到中国证监会的关于实施公司H股全流通申请的正式受理函件，公司申请将合共不超过约7,894.77万股境内未上市股份转换为公司H股并在联交所上市。



H股全流通是指港股公司股份中未流通的部分股份将被允许在香港联交所流通交易。



截至公告发布，顺丰同城境内未上市股份转换及上市的实施计划详情尚未最终确定。但可确定的是，顺丰同城H股实现全流通后，将提升公司的流通盘规模，带动公司股份流动性和换手率改善，同时有利于公司估值回归和提振，亦加强投资人对公司投资价值的关注。



中金认为，港股公司H股全流通除了加大公司流通盘、提高股份流动性外，还促使公司不同股东的权利真正地一致，有利于改善公司治理结构、有利于公司进行股权激励等强化股东回报的措施。



同时出于对公司发展前景和流动性的看好，股东在全流通后增持的行为也不少见。业内普遍认为，公司股价表现是多重复杂因素综合的结果，只要基本面持续向上，公司估值就会实现回归。



顺丰同城于2019年独立运营，2021年底上市，于今年3月交出上市后第一份成绩单。公开数据显示，公司业绩亮丽，收入由2020年度的48.43亿元人民币，增加68.8%，至2021年度的81.74亿元人民币。与此同时，公司实现毛利0.948亿元人民币，毛利率转正为1.2%，经调整净亏损率从2020年的12.5%收窄至2021年度的8.2%，利润率改善颇为显著，基本面持续向好。凭借独立第三方定位和四大场景全覆盖的独特优势，目前顺丰同城已成为新消费即时配送第一品牌，市占率稳居第三方即时配送行业首位。





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